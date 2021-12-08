«Велике будівництво»: у Полтаві наступного року завершиться реставрація унікального краєзнавчого музею
Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, який є пам’яткою національного значення, завершиться у 2022 році. Роботи стартували у вересні у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Масштабних ремонтів у музеї не проводили з 1960-х років. Про це повідомляє Полтавська ОДА.
«Серед переліку робіт, які виконуються, — монтаж систем вентиляції, опалення, відеоспостереження. На реставрацію відправили двері головної зали. Де необхідно, в залі урочистостей музею провели армування стін сіткою з відповідними штукатурно-малярними роботами», — розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
У музеї оновили обладнання теплопункту, роблять цегляну кладку для зонування санвузлів, яких у музеї буде більше десяти. Нині в активній фазі монтаж «чорнової» підлоги зали урочистостей.
Паралельно встановлюють риштування для подальших робіт художників-реставраторів та виконують підготовку до встановлення пожежної сигналізації по всьому периметру будови та протипожежних дверей у цоколі й утеплюють дах.
Художники-реставратори відновлюють основи під живопис, здійснюють ін’єктування тріщин.
Після реконструкції музей, як і інші проєкти програми «Велике будівництво», відповідатиме нормам доступності.
Як відомо, розвиток інфраструктури у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» тісно пов’язаний і з розвитком туризму.48
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