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Політика

Портніков розповів, як Зеленський бореться за проросійський електорат

11:32 8 грудня 2021
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

У гучному посланні Зеленського до українського парламенту була лише одна пропозиція, яка вартує уваги — це його повернення до ідеї прямих переговорів із російським президентом Володимиром Путіним. Так в інтерв'ю «ФАКТАМ» оцінив послання відомий український журналіст, письменник та публіцист Віталій Портніков.

При цьому він висловив здивуванням тим, чому така пропозиція взагалі робиться в ситуації, коли будь-якій людині, яка трохи розуміється на політиці, ясно — Володимир Путін з Володимиром Зеленським не розмовлятиме.

Втім, журналіст вважає, що такі пропозиції Зеленський робить, не маючи на увазі не реальну можливість переговорів із Володимиром Путіним, а намагаючись повернути собі ту частину проросійського електорату, яка відійшла від нього через його дії проти найближчого друга Путіна — Віктора Медведчука та закриття проросійських телеканалів.

На зближенні з проросійським електоратом може наполягати і оточення Володимира Зеленського, так чи інакше пов'язане з російськими політичними інтересами, причому робити це з надією, що кроки, спрямовані на збільшення контактів на рівні Зеленський — Путін, призведуть до дестабілізації ситуації в нашій країні та до поглиблення прірви між Зеленським та патріотично налаштованою частиною громадян.

«Таким чином Володимиру Путіну полегшать реалізацію завдання щодо окупації нових регіонів України. Це те, що можливо» , — зазначає Портніков, додаючи, що все інше, сказане Володимиром Зеленським, «не коштує навіть 30 секунд обговорення».

Повний текст інтерв'ю журналіста читайте у статті «ФАКТІВ» «Про схожість Зеленського та Лукашенка, прямі переговори з Путіним та знецінення влади: розповідає Віталій Портніков».

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