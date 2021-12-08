Хто може отримувати мільйони доларів на імпорті електроенергії з Білорусі: у ЗМІ згадують Арахамію

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та колишній топменеджер скандального консорціуму ЄДАПС Юрій Сидоренко можуть бути причетні до «схеми» імпорту електроенергії з Білорусі за участю фірми-прокладки з ОАЕ. Про це пише «РБК-Україна».



Посилаючись на раніше оприлюднену журналістом Сергієм Лямцем інформацію, видання повідомляє, що імпорт електрики з Білорусі виробляється не через «Енергоатом», а через українську компанію «ТЕТ Груп» та арабську Vector Energy Innovation.



«Якщо надана у статті копія контракту між українською та арабською компаніями вірна, то щомісячна маржа, яку заробляє Vector Energy Innovation становить не менше 41 долара при закупівлі електроенергії в Білорусі по 59 дол. за МВт-годину та продажу українцям по 100 дол. за МВт-годину», — пише «РБК-Україна».



Розмір маржі, який журналісти розрахували на підставі цієї інформації, а також середньодобового значення базових цін на РДН у листопаді становив 2 915,98 грн за МВт-годину (близько 107 дол.).



У матеріалі також йдеться про те, що стабільний дохід арабської «прокладки» Vector Energy Innovation, незалежно від ситуації на ринку та обсягів постачання, стабільно становить 41 дол. на кожній МВт-годині. «При заявленому місячному обсязі постачання з Білорусі на рівні 900 тис. МВт-година, в кишеню друзям Давида Арахамії йде $ 27,5 млн…» — пише «РБК-Україна».



Також у матеріалі йдеться про зв'язок власника Vector Energy Innovation Тарьяма Матара Тарьяма з колишнім главою скандального консорціуму ЄДАПС Юрієм Сидоренком та його партнерами Іриною Обіденко та Василем Грицаком. Зокрема, глава Vector Energy Innovation є також співвласником компанії-правонаслідника ЄДАПС Industrial Innovation Group, інтереси якої за участю у президентській програмі «Держава у смартфоні» довгий час лобіював Давид Арахамія.



Нагадаємо, імпорт електроенергії з Білорусі до України відновився на початку листопада 2021 року.

Фото pixabay.com

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