Підсумки 2021: у ЗМІ оприлюднили рейтинг найвпливовіших політиків України

Українське видання «Телеграф» склало власний рейтинг впливу політиків на життя в країні, базуючись на спостереженнях журналістів за поточним станом речей.

Цікаво, що першу сходинку рейтингу посіли одразу два посадовці — президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак.

«Роль голови ОП Андрія Єрмака в нашій країні складно оцінити окремо від президента, адже він постійно перебуває в безпосередній близькості до першої особи (або його вуха)», — так пояснюють журналісти своє рішення.

До чільної пʼятірки увійшли бізнесмен Рінат Ахметов (з оглядом на можливу енергетичну кризу), секретар РНБО Олексій Данілов (через зростання ролі РНБО за президентства Зеленського), радник президента Сергій Шефір і опальний бізнесмен та один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук. Про останнього журналісти пишуть, що незважаючи на кримінальне переслідування та домашній арешт, Медведчук бере активну участь у політичному житті країни, і має особливий козир, якого точно немає більше ні в кого в нашій країні — підтримка з боку президента Росії Володимира Путіна.

До чільного десятку входять також ексглава МВС Арсен Аваков, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, очільник СБУ Іван Баканов, радник голови ОП Михайло Подоляк та очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Знайшлося місце в рейтингу також для ексспікера Ради Дмитра Розумкова (№ 14), очільника партії «Європейська солідарність», п'ятого президента Петра Порошенка (№ 15), лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко (№ 16) та мера Києва Віталія Кличка (№ 17). Слідом за ними розташувалися імена Дмитра Гордона, Сергія Льовочкіна та Юрія Бойко.

Нагадаємо, що політолог Олег Саакян в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив упевненість в тому, що оточення президента Зеленського готує його самого та суспільство до потреби більшої концентрації влади.

Колаж NV

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