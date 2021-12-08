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Політика

«Велике будівництво»: Дорогу Єдності відремонтували впритул до лінії розмежування

15:35 8 грудня 2021
дорога

У 2021 році на мапі України з’явилась нова автомобільна дорога, яка до того ж стала найдовшою в країні. Траса М-30 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка — Луганськ — Ізварине, яку також називають Дорогою Єдності, має протяжність 1 392,3 км, пише «РБК-Україна».

Дорога Єдності у 2021 році стала одним із флагманських проєктів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Для проїзду від крайньої західної до крайньої східної області це найкоротший маршрут. Нова траса, звісно, не взялася нізвідки. У квітні уряд затвердив зміни до переліку автодоріг, створивши М-30 шляхом об'єднання двох існуючий на той момент автошляхів: М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка та М-04 Знам'янка — Луганськ — Ізварине», — йдеться в публікації.

За планом «Великого будівництва», частину маршруту оновили у 2020 році, але основна частина робіт приходиться на поточний рік, коли мають відремонтувати ще близько 630 км, включно з мостами та шляхопроводами. Наразі готові 600 км.

200 км Дороги Єдності розташовані за лінією розмежування, їх відремонтують після деокупації. Але від Покровська, що розташований майже впритул до лінії розмежування, і далі по всій Донецькій області дорога вже готова.

Траса М-30 не лише зшиває країну, а й дозволить суттєво розвантажити найбільш популярні міжнародні шляхи.

«По завершенню ремонтних робіт очікуваний трафік сягатиме 40−50 тис. автомобілів. Це не лише дозволить скоротити час у дорозі з Львівської до Луганської області щонайменше на 3 години, але й розвантажить міжнародні автошляхи М-06 Київ — Чоп та М-03 Київ — Харків — Довжанський, які нині найпопулярніші маршрути з правого на лівий берег. Альтернативний шлях — М-30 — дозволить послабити транспортне навантаження цих найбільших доріг», — пояснив заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.

Як повідомлялось, протягом 2021 року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відремонтують і збудують 6,5 тис. км автомобільних доріг і 245 мостів.

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