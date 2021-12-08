У ЗМІ назвали найвпливовіших політиків України 2021 року: версія «Телеграфу»

Український сайт «Телеграф» склав рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року, у першій п'ятірці якого, окрім президента Володимира Зеленського, опинилися представники його команди з Офісу президента та РНБО, бізнесмен Рінат Ахметов та лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук.

Цікаво, що перший рядок рейтингу зайняли одразу два топчиновники — президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак, оскільки глава Офісу президента фактично невіддільний від глави держави.

«Роль глави ОП Андрія Єрмака в нашій країні складно оцінити окремо від президента, адже він постійно знаходиться в безпосередній близькості до першої особи (або її вуха). Навряд чи ще комусь, окрім Єрмака, Зеленський дозволить відзначати свій день народження у президентській резиденції», — йдеться у рейтингу видання.

Крім того, до першої десятки увійшов «зірковий десант» Зеленського — голова РНБО Олексій Данилов, помічник президента Сергій Шефір, заступник Єрмака Кирило Тимошенко, голова СБУ Іван Баканов, радник голови ОП Михайло Подоляк та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Усі вони, за словами упорядників рейтингу, є вірними прихильниками політики Зеленського.

Появу бізнесмена Ріната Ахметова на другій позиції рейтингу його автори пояснили тим, що його вплив на політику, попри те, що він показово заперечує це, є величезним, а «його люди» є в усіх парламентських фракціях, у Кабміні та на Банковій.

На п'ятому місці рейтингу перебуває лідер партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, який, за словами авторів рейтингу, з останніх парламентських виборів зумів повернути собі солідну політичну вагу, ставши лідером найбільшої опозиційної партії «ОПЗЖ», яка має другу за величиною фракцію в парламенті. А за його переслідуванням активно стежать світові ЗМІ та лідери провідних країн, часто критикуючи українську владу за це.

«Попри кримінальне переслідування та домашній арешт, Медведчук бере активну участь у політичному житті країни, використовуючи публічність для донесення своєї позиції, часто критичної стосовно того, що відбувається в Україні. Медведчук має особливий козир, якого точно немає більше ні в кого в нашій країні — підтримка з боку президента Росії Володимира Путіна. У західній пресі неодноразово писали, що Кремль висував Зеленському умову звільнити Медведчука та припинити політичне переслідування. Очевидно, крім власного кума, спертися Путіну в Україні нема на кого, тому підтримка Медведчука з боку президента РФ зростає», — пише видання.

Перша десятка рейтингу «Телеграф» виглядає так:

1. Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

2. Рінат Ахметов

3. Олексій Данилов

4. Сергій Шефір

5. Віктор Медведчук

6. Арсен Аваков

7. Кирило Тимошенко

8. Іван Баканов

9. Михайло Подоляк

10. Давид Арахамія

Водночас автори рейтингу зазначають, що «вперше в історії незалежної України зіткнулися з ситуацією, коли глава Кабміну є настільки несамостійним і залежним від Банкової, а імена деяких міністрів, за всієї поваги, не запам'ятовують навіть депутати».

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