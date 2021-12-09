Кубраков заявив, що компанія, яку йому приписують, давно ліквідована

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков відреагував на появу в ЗМІ інформації про те, що йому належить компанія Officium SW Ltd. Ця компанія була створена декілька років тому для захисту інтелектуальних прав і вже ліквідована, написав Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці.

«Компанія була заснована ще у липні 2018 року під стартап, що передбачав реєстрацію прав інтелектуальної власності у сфері IT. На жаль, українське законодавство щодо інтелектуальної власності поки що не дає належного захисту для бізнесу та інноваційних продуктів, саме тому тоді ми обрали реєстрацію за кордоном. Сподіваюся ця ситуація зміниться із запуском «Дія City», — розповів він.

За словами міністра, згодом від ідеї стартапу відмовились і вже наприкінці 2018 року компанію вирішили закрити.

«Жодними документами як міноритарний учасник з часткою в 6,6% я не володів. Тому при заповненні декларацій у 2018-му та 2019 роках я не зазначав корпоративні права на неї. Уже пізніше я дізнався про те, що Officium SW Ltd. остаточно було виключено з реєстру лише навесні 2020 року. Однак навіть за таких умов вона існувала лише на папері, по ній не відбувалося жодних операцій чи руху коштів», — підкреслив Кубраков.

Міністр зазначив, що підтримує обов’язкове декларування для держслужбовців і з початку політичної кар’єри намагався діяти послідовно. Перед вступом до партії «Слуга народу» відмовився від управління власним бізнесом, а з 2021 року повністю вийшов з бізнесу.

«Всі ці зміни належним чином задекларовані, а податки сплачуються в Україні», — додав він.

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