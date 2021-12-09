«Як раніше, вже не буде»: Гетманцев попередив податківців

Як раніше, вже не буде. З таким посланням звернувся до спільноти у своєму телеграм-каналі голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи події, що відбуваються навколо боротьби з так званими «скрутками».



Зокрема, нардеп звернув увагу, що наразі у податковій службі відбуваються незворотні процеси, метою яких є припинення схем системного ухилення від сплати ПДВ.

За словами парламентаря, на податківців, які прагнуть продовжувати заробляти на таких схемах, чекає в'язниця та «всенародна слава».



Хто хоче на цьому заробити, знайте: якщо візьмете з людей хоч копійку, ніхто вам не допоможе. Скінчиться в'язницею! Про всіх виявлених корупціонерів заявлятиму відкрито й публічно!" - попередив нардеп.



Платників податків, своєю чергою, Гетманцев закликав інформувати про всі випадки порушення їхніх прав та не вірити тим, хто прагнутиме зберегти наявний статус-кво у питанні ухилення від сплати податків.



«Якщо Вам пропонують „послугу“ — знайте, це у минулому. Ті, хто це робить, — шахраї. Якщо Ви відчуваєте, що Ваші права порушують податківці, прошу, звертайтеся. Почую кожного» — запевнив Гетманцев.



Нагадаємо, в останні дні ЗМІ та деякі телеграм-канали рясніють новинами про те, що в регіонах почалася масштабна операція з боротьби з так званими «скрутками» та фіктивним ПДВ.

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