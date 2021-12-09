27.05 / 27.25 30.50 / 30.86
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Як раніше, вже не буде»: Гетманцев попередив податківців

12:15 9 грудня 2021
Гетманцев

Як раніше, вже не буде. З таким посланням звернувся до спільноти у своєму телеграм-каналі голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи події, що відбуваються навколо боротьби з так званими «скрутками».

Зокрема, нардеп звернув увагу, що наразі у податковій службі відбуваються незворотні процеси, метою яких є припинення схем системного ухилення від сплати ПДВ.

За словами парламентаря, на податківців, які прагнуть продовжувати заробляти на таких схемах, чекає в'язниця та «всенародна слава».

Хто хоче на цьому заробити, знайте: якщо візьмете з людей хоч копійку, ніхто вам не допоможе. Скінчиться в'язницею! Про всіх виявлених корупціонерів заявлятиму відкрито й публічно!" - попередив нардеп.

Платників податків, своєю чергою, Гетманцев закликав інформувати про всі випадки порушення їхніх прав та не вірити тим, хто прагнутиме зберегти наявний статус-кво у питанні ухилення від сплати податків.

«Якщо Вам пропонують „послугу“ — знайте, це у минулому. Ті, хто це робить, — шахраї. Якщо Ви відчуваєте, що Ваші права порушують податківці, прошу, звертайтеся. Почую кожного» — запевнив Гетманцев.

Нагадаємо, в останні дні ЗМІ та деякі телеграм-канали рясніють новинами про те, що в регіонах почалася масштабна операція з боротьби з так званими «скрутками» та фіктивним ПДВ.

506

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Пенсія в Україні

Всі надії на березень: кому суттєво підвищать пенсію навесні 2022 року

Григорій Решетнік та Злата Огнєвіч

Григорій Решетнік натякнув, з ким насправді залишилася Злата Огнєвіч

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.