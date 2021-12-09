«Велике будівництво» дісталось одного з найвищих перевалів Карпат — Торунського

У Закарпатській області відремонтували дорогу, що веде до Торунського перевалу. Дорожні роботи стали частиною плану відновлення дороги Р-21 Долина — Міжгір’я — Хуст за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Подробиці розповіла Служба автомобільних доріг у Закарпатській області.

«Дорога Р-21 з’єднує Закарпатську та Івано-Франківську області. Є важливою транспортною артерією для розвитку регіону, зокрема туризму. Неймовірно мальовнича автодорога веде до одного з найвищих в Україні перевалів — Торунського, 941 м над рівнем моря. Північний схил перевалу — пологий, а ось південним дорога звивається серпантином угору», — кажуть в автодорі.

Складність ремонту гірської дороги полягає у великій кількості мостових переходів та ділянок, де можливі зсуви. Лише від Торунського перевалу до Соймівського мосту довелось ремонтувати 11 малих мостів. На дорозі також зробили дренаж, аби захистити від опадів та підземних вод.

У самому селі Торунь оновили дорожнє покриття, розширили тротуари та встановили дорожні знаки. Зараз завершують з’їзди, після чого поставлять огородження.

«Протяжність регіональної автомобільної дороги державного значення Р-21 Долина — Хуст у межах Закарпатської області становить 83,8 км. Її ремонтують одразу на кількох ділянках», — заявила служба.

Раніше повідомлялося, що за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на території Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей створюють новий маршрут — Мале Карпатське коло, який з’єднає якісними дорогами гірськолижні курорти.

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