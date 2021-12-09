Видання «Вісті» назвало ТОП-100 найвпливовіших українців та явищ 2021 року. У першій п'ятірці рейтингу опинилися голова Офісу президента Андрій Єрмак, президент Володимир Зеленський, бізнесмени Рінат Ахметов та Ігор Коломойський. На п'ятій позиції перебуває лідер опозиційної партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, щодо якого було запроваджено санкції РНБО.

У першу десятку також потрапили ексспікер Дмитро Разумков та інші представники команди Зеленського — прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заступник Єрмака Кирило Тимошенко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Замикають сотню рейтингу співак Олег Винник, мер Львова Андрій Садовий та заступник голови ОП Ростислав Шурма.

Цікаво, що автори рейтингу на перше місце поставили не Володимира Зеленського, а голову його Офісу — Андрія Єрмака. У прев'ю укладачі зазначають, що минулого року Єрмак був на 4-му місці рейтингу, однак його вплив на низку державних процесів зростає, що робить голову ОП найвпливовішою фігурою року.

Щодо Зеленського, який знаходиться на другому місці, то, на думку авторів рейтингу, вплив президента в поточному році зріс, однак глава держави, «прискоривши біг», примудрився настроїти проти себе людей абсолютно різних соціальних верств, починаючи з простих українців та закінчуючи «пулом олігархів».

Щодо Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського, журналісти вважають, що успіх останнього був би неможливим без конфлікту Банкової з Ахметовим.

«А той, у свою чергу, „передає привіти“ Зеленському через свої ЗМІ, які перестали влаштовувати „теплі ванни“ команді президента», — пише видання.

Коментуючи п'яту позицію, на якій знаходиться Віктор Медведчук, автори рейтингу зазначають, що збереження місця опозиційного політика в ТОП-5 стало можливим завдяки збігу кількох обставин.

«Перше, продовження активної участі Медведчука у політиці. Гостра фаза конфлікту з владою у широкому сенсі, швидше, наголошує на його ролі — лідера партії ОПЗЖ, у якої друга за розміром фракція в парламенті. Друге — він зберігає за собою статус повноцінного каналу зв'язку між Києвом та Москвою. Відносини між країнами, які сьогодні відсутні, рано чи пізно будуть затребувані (причому зв'язок знадобиться не тільки з політичних питань, а й, наприклад, у частині організації закупівель енергоносіїв), а звільнення Медведчука від кримінального переслідування є однією з умов з боку РФ для розблокування діалогу», — зазначили автори рейтингу та нагадали, що ця умова була особистою вимогою Володимира Путіна.

Третьою обставиною автори назвали медійність політика, яку не вдалося обрушити, незважаючи на закриття опозиційних телеканалів.

«Нарешті, Медведчук — єдиний, хто користується довірою представників непідконтрольних ОРДЛО у питанні обміну утримуваними особами», — йдеться у прев'ю до рейтингу.

Загалом перша десятка рейтингу виглядає так:

1. Андрій Єрмак

2. Володимир Зеленський

3. Ігор Коломойський

4. Рінат Ахметов

5. Віктор Медведчук

6. Санкції

7. Денис Шмигаль

8. Дмитро Разумков

9. Кирило Тимошенко

10. Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше сайт «Телеграф» склав рейтинг 20 найвпливовіших політиків 2021 року, в якому 5-е місце посів лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

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