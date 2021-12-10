Лобістам антитютюнових ініціатив невигідна відповідність українських законів нормам ЄС: у ЗМІ назвали причини

Громадські організації, які просувають антитютюнові законопроєкти через Верховну Раду та лояльних народних депутатів, намагаються запровадити в українське законодавче поле обмеження, які відсутні у профільних «антитютюнових» директивах Європейського союзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні дослідженні Українського інституту майбутнього «Україна без сигаретного диму. Чи допоможе законопроєкт № 4358 боротися з тютюнопалінням», пише «РБК-Україна».

На думку авторів дослідження, запровадження такого жорсткого регулювання здатне призвести до збільшення обсягів контрабанди та виробництва контрафактної продукції, втрат бюджету, робочих місць та негативно впливати на здоров'я громадян.

«Зокрема, найбільшим гравцем на цьому ринку є американський мільярдер Майкл Блумберг, який уже витратив на боротьбу з тютюнопалінням близько $ 1 млрд. Саме структури, пов'язані з The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use — Campaign for Tobacco-free kids й Vital Strategies, - є основними спонсорами ГО „Життя“ (виділили їм лише у 2020 році близько 10 млн грн, у поточному році суми можуть бути більшими)», — пише «РБК-Україна».

Крім того, як пише видання, саме лобіювання антитютюнових законопроєктів є частиною ключових індикаторів для отримання наступних грантів, навіть попри безрезультатні спроби просунути через Раду попередні версії таких законопроєктів із надмірно жорстким регулюванням.

У публікації наголошується, що на прикладі законопроєкту 4358 експерти УІБ демонструють, в які саме суперечності з Директивою 2014/40/ЄС про протидію палінню вступає перша редакція документа, розроблена та лобійована ГО «Життя». Зокрема, пропонувалося впровадити заборону на будь-які зміни за типом (видом, формами) пачок сигарет, імплементувати стандартизовану зовнішню поверхню пачки тютюнових виробів, заборонити розміщувати на пачках сигарет повідомлення «про смак, запах, будь-які смако-ароматичні або інші добавки або про їхню відсутність».



«Міжнародне законодавство не потребує імплементації таких норм. Водночас дослідження стверджують, що курці з досвідом, як правило, рідко змінюють свої звички, тому наявність або відсутність будь-яких повідомлень на пачках (включаючи навіть зміну дизайну цих пачок) незначно вплине на їхній усвідомлений вибір», — йдеться в тексті дослідження УІБ.

Крім того, за даними УІБ, у першій редакції проєкту 4358 містилися норми про введення стандартизованої зовнішньої поверхні упаковки тютюнових виробів без торгового знака та заборону упаковки сигарет із заокругленими або скошеними краями, чого взагалі немає в Директиві 2014/40/ЄС. Також ані в Директиві, ані в Конвенції ВООЗ не згадується заборона на викладання тютюнових виробів на прилавку, що автори законопроєкту 4358 чомусь вважають «рекламою».

«Крім того, перша редакція містила й необґрунтовану заборону продажу сигарет особам до 21 року, чого немає ані Директиві, ані в Конвенції», — йдеться у матеріалі «РБК».

Законопроєкт 4358 готовий до другого читання у редакції, максимально наближеній до норм Директиви 2014/40/ЄС, хоча й не повністю відповідає її вимогам.



«Парламентарі, які працювали над документом у профільному Комітеті з питань охорони здоров'я та здоров'я нації, відхилили поправки щодо надмірного тиску на бізнес, які просували представники антитютюнового лобі», — додає видання і зазначає, що під виглядом впровадження в Україні європейських норм та правил намагалися просунути. набагато жорсткіші заборони та обмеження, які ніяк на рівні табакопаління не позначаться.

«Натомість точно призведуть до зростання контрабанди сигарет та обсягів контрафактної продукції, і, відповідно, багатомільярдних втрат бюджету. Адже шахраям куди простіше підробляти сигарети, коли можна просто міняти назву, не працюючи над різноманітними дизайнами пачки», — резюмує видання.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter