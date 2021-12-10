У декларації Шуляк не знайшли жодних порушень — НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) проаналізувало декларацію народної депутатки й голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк. Ніяких порушень в декларації не знайдено. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на голову НАЗК Олександра Новікова.

«Декларацію Шуляк перевірили та ознак правопорушень не знайшли», — сказав він журналістам.

Приводом для перевірки став подарунок у розмірі 4,8 млн гривень, який Шуляк внесла у свою декларацію на початку грудня.

Як повідомлялось, 15 листопада Олена Шуляк очолила партію «Слуга народу», за що проголосували на партійному з’їзді.

До того її кандидатуру вніс тодішній голова партії «Слуга народу», заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

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