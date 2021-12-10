У Полтаві за програмою «Велике будівництво» зведуть сучасний Палац боротьби та боксу

У Полтаві планують побудувати Палац боротьби та боксу. Об’єкт зведуть поблизу Полтавської дитячо-юнацької школи № 3 з плавання у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Школу боксу планували створити в Полтаві ще 5 років тому, але проєкт заморозили. Як повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, депутати обласної ради вже проголосували за передачу незавершеного об’єкту по вулиці Європейській, 11, на баланс області.

«П'ять років тому в центрі міста, поблизу басейну „Дельфін“, почалося зведення школи боротьби, однак далі фундаменту справа не дійшла. Тому ми забираємо цей довгобуд на баланс області, щоб побудувати Палац боротьби та боксу. Адже варто створити сучасні арени для тренування і виступів наших спортсменів», — розповів голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Згідно з проєктом, на місці пустиря побудують триповерхову будівлю для адмінкорпусу майбутнього палацу боксу та поруч двоповерхову — для спортзалу з трибунами та роздягальнями.

Отримати державне фінансування та розпочати будівництво планують навесні 2022 року.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

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