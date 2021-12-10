Криза в українській електроенергетиці, спровокована не так загальноєвропейською енергетичною кризою, як бездіяльністю чиновників Міненерго, дозволила відкрити імпорт електроенергії з Білорусі. Не без відома функціонерів з Банкової імпорт здійснюється за класичною схемою з фірмою-прокладкою, яка змогла «відсунути» від білоруських проводів державну компанію «Енергоатом». Її назва — Vector Energy Innovation. Компанія зареєстрована в ОАЕ, пише «Апостроф».

Як писав на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Лямець, нову енергетичну схему деякі телеграм-канали називають «АрахаміяУкрЕнерго» — за аналогією з «РосУкрЕнерго».

«По інтернету гуляють скани договору (дані потрібно перевіряти, але, швидше за все, вони дійсні). З них випливає, що „Білорусьенерго“ продає Vector Energy електрику по $ 59 доларів за МВт-годину. Водночас арабська компанія постачає „ТЕТ Груп“ електроенергію вже по $ 100 за МВт-годину, — повідомив Лямець. — Собі арабська Vector Energy залишає $ 40 на мегаваті. Маржа майже 40%! Це величезний прибуток навіть для трейдингу», — написав Лямець.

Як писало видання «РБК-Україна», власником Vector Energy Innovation є Тар'ям Матар Тар'ям, а людина з таким самим ім'ям є директором та співвласником Industrial Innovation Group — компанії з ОАЕ, яка фактично стала власником та правонаступником української ЄДАПС. Остання за часів Ющенка та Януковича була монополістом у сфері виробництва державних бланків та паспортів. У 2016 році консорціум було розпущено, проте у 2019 році він знову «сплив».

«Лобістом ЄДАПС у 2019 році власник сайту «Обозреватель» Михайло Бродський називав Давида Арахамію. Голова фракції партії «Слуга народу» у Раді просував участь Industrial Innovation Group у президентській програмі «Держава у смартфоні», — писало видання «Дело».

У жовтні 2019 року в рамках програми «Держава у смартфоні» Давид Арахамія, вже будучи головою президентської фракції парламенту, запропонував обміняти паспорти всім українцям на надійніші документи та залучити до цього Industrial Innovation Group, власник якої приїжджав до України для участі у переговорах із банком «Аркада».

16 жовтня того ж року Тар'ям підписав угоду на інвестиції в «Аркаду» у розмірі 2 млрд дол. у рамках просування технології блокчейну, яка тоді була на порядку денному Міністерства цифрової інформації.

Нагадаємо, Давид Арахамія є членом групи з міжпарламентських зв'язків з Об'єднаними Арабськими Еміратами, а у Юрія Сидоренка ще з часів ЄДАПС дуже тісні зв'язки з ОАЕ. Він навіть побудував в еміраті Шарджа православний храм Святого апостола Пилипа.

«Все це може говорити про зв'язок власника Vector Energy Innovation Тар'яма Матара Тар'яма з колишнім головою скандального консорціуму ЄДАПС Юрієм Сидоренком та його партнерами Іриною Обіденко та Василем Грицаком», — писало «РБК-Україна».

Арахамія та його партнери не вигадали нічого нового. Схема, подібна до прокладки на імпорті електроенергії з Білорусі, вже працювала в Україні за іншої влади та інших посадових осіб. «РосУкрЕнерго» у 2004—2009 роках була прокладкою з постачання газу з Росії в Україну: купувала в РФ газ за однією ціною, а перепродувала в Україні за завищеною. Такої схеми вдавалася й «родина Януковича» при торгівлі нафтопродуктами через компанії Сергія Курченка. Схоже, що корупційні скандали попередньої влади не зупиняють нову, а заплатить за це український бізнес, який буде змушений підвищити ціни на свою продукцію, а отже, побічно платити арабській «прокладці» буде і все населення України.

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