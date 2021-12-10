Якщо НАЗК хоче покарати Медведчука за декларацію, то нехай карає Зеленського, Шмигаля та інших, — Володимир Бойко

Рішучий бій корупції в Україні було дано 9 грудня 2021 року, якраз у Міжнародний день боротьби з цим негативним явищем. Про це заявив журналіст Володимир Бойко в ефірі «Першого ділового».

«По-перше, цього дня Сполучені Штати ввели санкції проти адвоката Андрія Портнова, голови Конституційного судуУкраїниОлександра Тупицького, а також — як це не дивно — дружини пана Тупицького», — повідомив Бойко.

Але, вважає журналіст, справжнім апофеозом антикорупційного свята стало повідомлення НАЗК про те, що нардеп Віктор Медведчук не вказав у декларації вартість земельної ділянки площею понад 6 гектарів із розміщеним на ній будинком площею 2,9 тис. кв. м.

«Крім того, Медведчук не вказав вартість 4-х автомобілів, що стоять у домашньому гаражі… та земельної ділянки у Києві, мотивувавши свою необізнаність тим, що у нього не збереглися документи про набуття права власності», — повідомив Бойко, зазначивши, що це не завадило НАЗК зробити висновок про наявність у діях Медведчука ознак злочину та направити до Офісу генпрокурора матеріали для реєстрації кримінального провадження за фактом декларування неправдивої інформації.

Бойко запропонував голові НАЗК Олександру Новікову продемонструвати принциповість і щодо інших високопосадовців, які «заповнили декларації аналогічним чином».

Як приклад, журналіст назвав заступників голови НАЗК.

«Так, заступник Новікова Пресняков І. Є. у щорічній декларації за 2020 рік у 6 розділі зазначив, що йому не відома вартість власного автомобіля марки Honda Jazz, який він придбав 11.10.2014 . А заступник голови НАЗК Сухоставець Р. М. у щорічній декларації за 2020 рік у 3 розділі зазначив, що йому не відома вартість власної земельної ділянки площею 3400 м кв., яку він придбав 07.06.2002 у с. Сиробабине Лебединського району Сумської області», — заявив Бойко.

За словами журналіста, у декларації за 2020 рік президент Володимир Зеленський зазначив, що йому не відома вартість квартири у Києві площею 198, 6 кв. м, яку він придбав 28.12.2009, а голові СБУ Івану Баканову не відома вартість двох земельних ділянок площею 1502 та 891 кв. м та будинки площею 345,6 кв. м, що знаходяться у Київській області.

«Ці ділянки та будинок він придбав 26.12.2006 та 15.06.2020 відповідно. Особливо хочу звернути увагу голови НАЗК на те, що будинок невідомої вартості Баканів придбав, вже обіймаючи посаду голови СБУ», — заявив Володимир Бойко.

За словами журналіста, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у декларації за 2020 рік зазначив, що графа «вартість» чомусь «не застосовується» до придбаної ним 13.07.2009 у Львівській області земельної ділянки площею 2200 кв. м. Також Володимир Бойко виявив у виправленій декларації за 2020 рік секретаря РНБО Олексія Данилова, що декларант визначив вартість своєї квартири (дата набуття права 06.04.2007) площею 203,9 кв. м. у Києві позначкою «Невідомо».

У зв'язку з цим Володимир Бойко заявив: «Очікуємо, що Олександр Федорович (голова НАЗК Новіков. — Авт.) найближчими днями передасть до Офісу генерального прокурора матеріали не лише щодо Медведчука, а й Зеленського, Баканова, Шмигаля, Данилова і, звичайно ж, Преснякова та Сухоставця».

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