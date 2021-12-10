Якщо НАЗК хоче покарати Медведчука за декларацію, то нехай карає Зеленського, Шмигаля та інших, — Володимир Бойко
Рішучий бій корупції в Україні було дано 9 грудня 2021 року, якраз у Міжнародний день боротьби з цим негативним явищем. Про це заявив журналіст Володимир Бойко в ефірі «Першого ділового».
«По-перше, цього дня Сполучені Штати ввели санкції проти адвоката Андрія Портнова, голови Конституційного судуУкраїниОлександра Тупицького, а також — як це не дивно — дружини пана Тупицького», — повідомив Бойко.
Але, вважає журналіст, справжнім апофеозом антикорупційного свята стало повідомлення НАЗК про те, що нардеп Віктор Медведчук не вказав у декларації вартість земельної ділянки площею понад 6 гектарів із розміщеним на ній будинком площею 2,9 тис. кв. м.
«Крім того, Медведчук не вказав вартість 4-х автомобілів, що стоять у домашньому гаражі… та земельної ділянки у Києві, мотивувавши свою необізнаність тим, що у нього не збереглися документи про набуття права власності», — повідомив Бойко, зазначивши, що це не завадило НАЗК зробити висновок про наявність у діях Медведчука ознак злочину та направити до Офісу генпрокурора матеріали для реєстрації кримінального провадження за фактом декларування неправдивої інформації.
Бойко запропонував голові НАЗК Олександру Новікову продемонструвати принциповість і щодо інших високопосадовців, які «заповнили декларації аналогічним чином».
Як приклад, журналіст назвав заступників голови НАЗК.
«Так, заступник Новікова Пресняков І. Є. у щорічній декларації за 2020 рік у 6 розділі зазначив, що йому не відома вартість власного автомобіля марки Honda Jazz, який він придбав
За словами журналіста, у декларації за 2020 рік президент Володимир Зеленський зазначив, що йому не відома вартість квартири у Києві площею 198, 6 кв. м, яку він придбав 28.12.2009, а голові СБУ Івану Баканову не відома вартість двох земельних ділянок площею 1502 та 891 кв. м та будинки площею 345,6 кв. м, що знаходяться у Київській області.
«Ці ділянки та будинок він придбав
За словами журналіста, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у декларації за 2020 рік зазначив, що графа «вартість» чомусь «не застосовується» до придбаної ним
У зв'язку з цим Володимир Бойко заявив: «Очікуємо, що Олександр Федорович (голова НАЗК Новіков. — Авт.) найближчими днями передасть до Офісу генерального прокурора матеріали не лише щодо Медведчука, а й Зеленського, Баканова, Шмигаля, Данилова і, звичайно ж, Преснякова та Сухоставця».78
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