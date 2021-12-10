Корупційні схеми у Києві «кришує» Офіс президента. Про це в інтерв’ю виданню Kyiv. Press заявив депутат ВР VIII скликання, двічі кандидат у мери Києва Борислав Береза.

«У Києві корупція від кришування Офісом президента певних осіб — до депутатів Київради, які беруть участь у корупційних схемах. Це всі знають. Зеленський зараз і так має максимальну кількість влади. Його генпрокурор, голова СБУ, Кабмін та Верховна Рада, ДБР. Мало? У нього ж нічого не виходить. У Зеленського реально немає позитивних історій. Провал на провалі. І він хоче контролювати й Київ. Так покажи позитивний результат для початку», — заявив політик.

Він зазначив, що спроба монобільшості ухвалити закон про столицю, який позбавляє Кличка повноважень, — це спроба взяти під контроль процеси у столиці.

«Проєкт закону про столицю — спроба Офісу президента, центральної влади взяти під контроль ділянку, яку вона ще не мала. Усунути Кличка — це бажання підкорити собі столицю та мінімізувати вплив політичного конкурента. При цьому Банкову не хвилює, що це рішення порушує ухвалу Конституційного суду від 2003 року, яка забороняє розділяти функції мера та голови КМДА», — підсумував Береза.

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