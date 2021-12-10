Більшість українців нібито хоче прямих перемовин з Росією: експерти про дані лояльних до влади соціологів

У п’ятницю, 10 грудня, соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дослідження суспільно-політичних настроїв українців, згідно з яким 56% підтримують проведення прямих переговорів між Україною та Росією для розв’язання конфлікту на Донбасі. Ця соціологія фактично продовжує ефір ток-шоу «Право на владу» від 9 грудня на каналі 1+1, вказують експерти та піддають сумнівам такі дані, передає «5 канал».

Показово, що про бажання провести зустріч з президентом Росії Путіним неодноразово говорив український президент Зеленський. Він заявляв, що готовий до розмови з очільником Кремля.

«Важко повірити, але придворні соціологи „Рейтингу“ заявляють, що українці нібито хочуть прямих переговорів з Путіним. Так і пишуть, що 56% українців — за те, щоб Зеленський віч-на-віч заглядав в очі Путіну. Але, на мій погляд, довіра до цих даних така ж, як до того, що після пресконференції рейтинг у Зеленського зріс», — коментує на своїй сторінці в соцмережі політтехнолог Віктор Уколов.

Експерти вважають невипадковим такий високий відсоток підтримки цієї ідеї в результатах опитування. На їх думку, це може свідчити про замовний характер дослідження.

Крім того, більшість експертів зійшлися на тому, що таким чином влада намагається маніпулювати суспільною думкою, демонструючи прихильність начебто більшості громадян до ідеї прямих переговорів Зеленського та Путіна.

«Також варто звернути увагу, що сьогодні ця соціологія дивним чином співзвучна та фактично стала продовженням ефіру політичного ток-шоу „Право на владу“ каналу „1+1“, де прямі переговори Зеленського з Путіним стали ключовою темою», — передає «5 канал» й цитує експертів, які вважають невипадковим збіг теми обговорення про можливу зустріч двох президентів на телеканалі та результатів соціології, яка показує підтримку цієї зустрічі.

«Інше питання, навіщо закидають цей міф і як сталося, що вчора „Право на владу“ дізналася результати опитування ще до їх оприлюднення для всіх? Не знаю, що казав Зеленський для Байдена, але ці міфічні результати опитування чітко показують, що шостий готується до прямих переговорів з Путіним без Байдена та без лідерів країн Нормандського формату», — переконаний Уколов.

Політичний експерт Михайло Бесараб радить українцям не зневірятися з приводу того, що понад 50% українців вважають за можливе прямі переговори з Росією.

«Якби соціологи групи „Рейтинг“ поставили ще одне запитання про те, що саме має обговорюватися на цих переговорах, то результати нас точно порадували б. Отримані відповіді не відповідали б примирливим намірам Володимира Зеленського та інтересам Путіна. Впевнений у цьому майже на 100%», — наголосив Михайло Бесараб.

Солідарний з ним журналіст та політтехнолог Володимир Горковенко. Він звернув увагу на одну деталь.

«Опитування гурту „Рейтинг“ учора з'явилося у телевізорі олігарха Коломойського, а сьогодні — в Інтернеті. Офіс президента намагається нав'язати думку, що більшість українців є за прямі переговори з Путіним. Саме так, як хоче Зеленський. Той самий Володимир Зеленський, якого, за даними того ж таки „Рейтингу“, підтримує лише 25% виборців. Щось на Банковій з математикою зовсім погано», — вважає Горковенко.

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