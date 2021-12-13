Зеленський пропонує створити сайт про джерела фінансування «Великого будівництва»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією створити окремий онлайн-ресурс, на якому висвітлюватимуться обсяги та джерела використання коштів у цілях реалізації проєктів ініційованої ним програми «Велике будівництво».

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію № 22/123 558-еп, яка вимагає вказувати фразу «за кошти платникiв податкiв» на ycix iнформацiйних матерiалах про використання бюджетних коштiв.

«Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже — сприятиме виведенню частини економіки з тіні», — наголосив президент.

Зеленський нагадав, що з моменту його вступу на пост президента України у 2019 році було активізовано роботу з максимально ефективного використання коштів платників податків, зокрема у сферах, що дають найбільший мультиплікаційний ефект для національної економіки.

На цьому напрямі ключовою стала програма «Велике будівництво», у рамках якої здійснюється масштабне оновлення інфраструктури. За 2020 — 2021 роки вдалося оновити понад 13 тис. кілометрів доріг, 560 мостів, побудувати або капітально відремонтувати майже 400 шкіл та дитячих садочків, 25 басейних комплексів, 193 стадіони, 201 приймальне відділення та 600 сільських амбулаторій тощо.

Завдяки масштабним державним інвестиціям у національну інфраструктуру у 2020 році Україна вперше за всю історію незалежності змогла стримати спад економіки у період рецесії на рівні нижче середнього порівняно з ключовими торговельними партнерами.

Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю, йдеться у відповіді глави держави.

«Зважаючи на високу суспільну значимість порушеного питання, підтримую пропозицію щодо забезпечення широкого висвітлення інформації про джерела, обсяги та порядок фінансування будівництва та реконструкції об’єктів, включених до програми «Велике будівництво», — додав Зеленський.

Нагадаємо, з листопада 2021 року програма президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартувала також на «Укрзалізниці».

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