«Велике будівництво»: у 2021 році доріг зробили більше, ніж планували

«Укравтодор» станом на зараз уже перевиконав план з ремонту доріг на 2021 рік за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«2020 року ми відновили понад 4 тис. км доріг (державного значення — Ред.) і 158 штучних споруд. Поточного року планували відновити 4,5 тис. км доріг і 160 штучних споруд. Наразі будівельний сезон уже завершується та ми відновили за різними напрямками 5 тис. км доріг. Тобто план перевиконали. Щодо штучних споруд, то цього року планували зробити 160, а виконали 300», — сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заступник директора «Укравтодору» Андрій Івко.

Загалом в Україні, враховуючи тимчасово окуповані території, за словами Івка, 46,6 тис. км доріг державного значення — міжнародних, національних, територіальних та регіональних.

«Торік виконали роботи на 9% шляхів, цього року — на 11%. Загалом за два роки відновлено 20% доріг», — зазначив Івко.

На трасі Н-31 Дніпро — Решетилівка велися будівельні роботи й вони продовжаться наступного року. Тривають роботи від траси М-28 до порту в Одесі. Продовжуються роботи на трасах Н-08, Н-03.

«2022-го плануємо завершити будівництво автотранспортної магістралі в Запоріжжі. Кременчуцький міст плануємо звести за три роки. Щодо Ямпільского мосту незабаром маємо укласти угоду з урядом Республіки Молдова, ратифікувати її та розпочати виконувати роботи. Реалізація угоди дасть змогу поліпшити автодорожнє сполучення та торгово-економічні відносини на кордоні України з Молдовою, забезпечити вагому підтримку транспортним проєктам малого масштабу з безпосереднім значним позитивним впливом на місцевому рівні, який відчують громадяни», — поділився Івко планами щодо будівництва мостів.

Нагадаємо, раніше в ОП анонсували плани зробити за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» 24 тисячі кілометрів доріг до кінця 2024 року.

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