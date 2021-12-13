Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, екскерівник першого управління ГУ контррозвідувального захисту економіки СБУ Микола Беззубенко може мати вплив на керівників щонайменше шести митниць, а також пов'язані з ними корупційні схеми. Про це пише видання «Діло» з посиланням на учасників зовнішньоекономічної діяльності.

«Зокрема, Київську митницю очолює Сергій Силюк, який працював у СБУ по Донецькій та Луганській областях, де займався боротьбою з перетіканням товарів та ресурсів на непідконтрольні території. На Львівську митницю призначено Іллю Нижнікова, колишнього чиновника СБУ по Києву та Київській області. Закарпатською митницею керує Микола Румянцев, а Волинською — Артем Гузь, обидва з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки (ГУ КЗЕ) СБУ, яке очолював свого часу згаданий Сергій Семочко та де працював Беззубенко. Гузь при цьому встиг попрацювати заступником начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Києві», — пише «Діло».

Як зазначає видання, посаду головного інспектора сектора у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Поліської митниці отримав його колега, слідчий в особливо важливих справах столичного главку Андрій Кіптенко, який також під керівництвом Беззубенка та Семочка працював у ГУ КЗЕ СБУ. А їхній колега зі столичного главку СБУ Андрій Колобродов став начальником Галицької митниці. За даними ЗМІ, він також працював в. о. заступника координаційно-моніторингової митниці ДМСУ.

«Діло» не виключає, що близькі до Беззубенка митники можуть «організовувати нові пастки» для підприємців, які працюють з імпортно-експортними операціями. Зокрема, запроваджуються різні схеми «абонообслуговування» для бізнесу, який регулярно переміщує через кордон товари, щоб уникнути контрольних перевірок", — йдеться у матеріалі.

Як повідомляли раніше журналісти проєкту Bihus.info, ще у 2015 році Беззубенко та його колега Роман Неговелов, які працювали в СБУ під керівництвом одіозного Сергія Семочка (був головою економічної контррозвідки та першим заступником голови СБУ за Петра Порошенка), «запропонували» одній з компаній «відкат» у розмірі $ 250 тис. за участь у закупівлі МОЗ з очікуваною вартістю 140 млн грн.

У процесі подальшого розслідування журналісти з'ясували, що Беззубенко та Неговелов, а також інші фігуранти таких скандалів є власниками великої кількості нерухомості, у тому числі за кордоном, а також автопарків, хоча все життя пропрацювали на держслужбі. Окрім «фармскандалу», нинішній радник також фігурував у рейдерських схемах із захоплення землі та території підприємств у Києві під керівництвом Семочка. У мережі є згадки про кримінальні справи, які порушувалися СБУ з метою отримати контроль над ласими дільницями, а також про курування Беззубенком схем у Держархбудінспекції.

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