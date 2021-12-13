Генерал Бурба заявив про погрози та спробу «купити» його мовчання у справі «вагнерівців», — ЗМІ

Колишній глава Української розвідки, генерал-полковник Василь Бурба у відвертому інтерв'ю телеканалу «Сьогодні» розповів про пропозицію «поїхати послом до однієї з країн» в обмін на заперечення самого факту існування справи «вагнерівців». Він відмовився, після чого, за його словами, у хід пішли погрози кримінальними справами, зняття охорони та заборона на виїзд з України.

Крім того, колишній керівник військової розвідки заявив, що операція провалилася через її перенесення та ймовірний дзвінок з України до Білорусі.

«Основний варіант для мене — це дзвінок до Білорусі і це зрада. У нас є люди, які працюють не на Україну, а на інші держави, є „кроти“, які роблять все для того, щоб подібні операції не увінчалися успіхом. Якщо був подібний дзвінок до Білорусі, то президент України мав би знати про нього», — заявив в інтерв'ю Василь Бурба.

Також, за його словами, йому вже понад 2 місяці не дають підписати протокол з його показаннями Парламентській тимчасовій слідчій комісії. Причин затримки, крім спроби фальсифікувати свідчення, генерал не бачить.

Раніше «ФАКТИ» писали, що президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону прокоментував «вагнергейт» та роль у цій спецоперації ексглави ГУР Міноборони Василя Бурби: «Мені соромно за цей епізод у житті української розвідки» .

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