У Першій міській лікарні Полтави збудували відділення невідкладних станів — одне з найпотужніших в області

У Полтаві завершили будівельні роботи на реконструкції приймального відділення Першої міської лікарні. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Нове відділення невідкладних станів створюють за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво». Для цього перебудовують старі пульмонологічне і приймальне відділення та травмпункт.

«Нове відділення невідкладних станів Першої міської лікарні буде одним із найбільш потужних в області, на рівні нового приймального відділення в обласній лікарні імені Скліфосовського. Окрім перев’язувальної та гіпсувальної, які раніше тут були, наразі облаштовують цілодобовий рентген-кабінет, кабінет комп’ютерної томографії й ендоскопії та окрему ургентну операційну», — заявив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.



Загальна площа відділення становить 800 кв. м, а кількість медперсоналу збільшать до 50 осіб. Кошторисна вартість робіт становить понад 75 млн гривень.

Наразі готуються документи для введення відділення в експлуатацію. Після відкриття жителі міста й району зможуть пройти високоточну діагностику на ангіографі, УЗД-апараті, рентгені, апаратах КТ і МРТ, які вже закуплені. Наявність сучасної техніки дозволить швидко діагностувати пацієнтів і оперативно надавати допомогу, рятуючи життя.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває розвиток медичної інфраструктури. Лише за поточний рік буде завершено будівництво 201 приймального відділення в опорних лікарнях та 600 амбулаторій, а у 2022-му стартує модернізація 48 обласних лікарень.

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter