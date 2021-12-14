«У нього більше 70 працівників УДО у першому колі «лічки»: Луценко назвав кількість охоронців президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський, який заявив про переворот в Україні, який готувався, живе в атмосфері постійного страху за своє життя та бажання утримати владу. Все це впливає на політику глави держави. Таку заяву в інтерв'ю «Цензор.Нет» зробив колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За словами Луценка, Зеленського завжди супроводжує велика кількість працівників Управління держохорони — понад 70 працівників УДО у першому колі особистої охорони. У той час, як п'ятого президента у першому колі охороняли 10−15 людей.

Ексгенпрокурор уточнив, що президента природно треба охороняти, адже вже були сигнали про небезпеку його життю, повідомлення про ймовірність отруєння членів його сім'ї, небезпеку проживання у його приватному будинку, небезпеку пересування.

Але та атмосфера, в якій живе Зеленський, перетворила його на «залякану людину з комплексом Наполеона», яка довкола шукає ворогів, що полюють за ним.

Для президента, вважає Луценко, інформація про небезпеку як наркотик у ній постійно «підіймається градус», вона домислюється, поширюється й найголовніше — дуже впливає на політику Зеленського.

Нагадаємо, на пресконференції, присвяченій «екватору» перебування на посаді президента, Володимир Зеленський розповів про втягування бізнесмена Ріната Ахметова до підготовки держперевороту в Україні, на який нібито збираються витратити один мільярд доларів.

Вже за кілька днів під час послання президента у Верховній Раді у дату, на яку нібито було намічено держпереворот, Зеленський не промовив про нього жодного слова.

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