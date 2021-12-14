Буславець на фактах показала, хто головний «архітектор» хронічної енергокризи в Україні

Напади та маніпуляції голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса щодо колишнього керівництва Міністерства енергетики є спробою приховати свою антиукраїнську діяльність на користь північного сусіда. Про це ексміністерка енергетики України Ольга Буславець заявила на своїй сторінці у соцмережі Facebook .

«Андрій Герус у своєму, як йому здається, „тонкому“ іронічному стилі почав звинувачувати „тодішнього керівника Міненерго Буславець“ у створенні „ферми“ з виробництва криптовалюти на території Запорізького феросплавного заводу. Схоже, Герус за час перебування на посаді добре вивчив теорію маніпулювання громадською думкою, у тому числі такий популярний прийом, як відволікання уваги. І коли нічого сказати насправді, то залишається застосовувати цю теорію на практиці. На момент здійснення описаного аукціону купівлі-продажу електричної енергії (21.12.2020), я вже місяць як не була керівником Міненерго (нагадую, що Кабінет Міністрів 20.11.2020 скасував рішення про покладання на мене функцій в.о. міністра)», — сказала вона.

Водночас Ольга Буславець нагадала, що саме Герус своїми правками відкрив імпорт електричної енергії з РФ та Білорусі.

«Причому це було зроблено в період профіциту електроенергії. І протягом другої половини 2019-початку 2020 року з РФ та РБ було імпортовано понад 1,1 млрд кВтг електричної енергії. Ця електроенергія призначалася на продаж на ринку двосторонніх договорів певним промисловим підприємствам. Як наслідок залучення імпорту справило вкрай негативний вплив на економіку підприємств електроенергетичного та вугільного комплексів та сприяло паливній розбалансованості», — написала вона.

Ексміністерка також нагадала про негативні наслідки такого рішення, яке, за її словами, фактично призвело до енергетичної кризи.

«В умовах профіциту електроенергії імпорт витіснив українську генерацію; просіли ціни на ринку „на добу вперед“; почали зростати борги, зокрема державних Енергоатом, Укренерго, Гарантованого покупця; навесні-літом минулого року призупинилася робота низки шахт і почалися масові страйки шахтарів, виробничий ресурс вітчизняного вугільного комплексу був ослаблений, наслідки чого пожинаємо і сьогодні. Крім того, бездіяльність Геруса як Голови профільного Комітету ВРУ призвела до глибокої кризи в секторі альтернативної енергетики, яка коштувала кілька додаткових мільярдів боргів державних „Укренерго“ та Гарантованого покупця перед ВДЕ, за які заплатить споживач», — наголосила Ольга Буславець.

При цьому, на її думку, парламентська рутинна робота Герусу нецікава.

«Значно «перспективніше» — знекровлювати українську генерацію, щоб потім виправдовувати імпорт електроенергії від наших північних сусідів, використовуючи шляхетні гасла про «розвиток конкуренції» та «позбавлення від відключень споживачів», — підсумувала Ольга Буславець.

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