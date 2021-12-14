Грановський назвав умову для результативних переговорів Путіна та Зеленського

Український політконсультант Володимир Грановський вважає, що без прямих переговорів, ховаючись за спинами союзників та делегуючи ухвалення рішень про своє майбутнє зовнішнім силам, Україна не зможе дійти миру. Таку думку експерт озвучив в інтерв'ю UKRLIFE.TV. За його словами, навіть після ймовірних прямих переговорів Путіна та Зеленського українській владі доведеться вести прямі переговори з представниками ОРДЛО.

«І ось ми маємо ситуацію, до якої ми підійшли. Зустрівся він, припустимо, з ним (Путіним. — Авт.), обговорили початок. І він не вирішить одразу жодне питання, крім одного, — розпочнеться комунікація легальна. Нині її немає. Ми почнемо хоча б один з одним спілкуватися не через медіа. А потім доведеться вирішувати питання Донбасу. І в мене запитання тоді до вас: а чи можна вирішити долю Донбасу без їхньої думки?» — спитав Грановський.

За його словами, якби інтереси у Путіна були в українському Донбасі, то він був би вже російським.

«Зверніть увагу, якщо сісти і подумати, то не буде так, як ви чи я хочемо. За вісім років Донбас як суб'єкт вже є, і ми маємо виходити з того, що є, а не з того, як би ми хотіли. Донбас формально навіть не можна назвати сепаратистами, адже вони ведуть переговори про приєднання, а не відділення. Подивіться на Каталонію — там сепаратисти. Вони хочуть відділення», — сказав Грановський.

Раніше експосол США Макфол назвав рецептом катастрофи розмову про Донбас за спиною України.

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter