Інцидент із нардепом став «червоною ганчіркою»: Богдан розповів, чому звільнили Авакова

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан, який нещодавно зловив Зеленського на брехні під час пресмарафону з журналістами, в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону розповів, чому звільнили Арсена Авакова.

За його словами, звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було пов'язане з народним депутатом від «Слуги народу» Євгеном Брагарем, якого поліцейські зупинили за «п'янку».

Богдан уточнив, що Брагар — це син жінки, яка є дуже близькою до сім'ї Зеленського. Колишній чиновник точно не знає, хто ця жінка, можливо, няня дітей президента, але Зеленський її дуже цінує.

«Я не знаю, пив він, не пив (Брагар-Авт.) … Але для Володимира Олександровича це була червона ганчірка», — сказав колишній керівник Офісу президента.

Депутат Євген Брагар від «Слуги народу» відомий за скандалом з волонтерами, які не хотіли дивитися в автобусі російські фільми. Він також відзначився у телеетері, запропонувавши пенсіонерам, кому не вистачає пенсії на оплату послуг ЖКГ, продати зайве майно, наприклад собаку.

Богдан також додав, що Зеленський останніми місяцями не приймав Авакова.

Нагадаємо, Арсен Аваков пішов з поста міністра внутрішніх справ у липні цього року. Колишній міністр, який пропрацював з нинішнім президентом два роки його каденції, не вірить, що Володимир Зеленський має шанси на другий президентський термін. На думку Авакова, з президентського крісла Зеленського витіснить буквально будь-який кандидат.

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