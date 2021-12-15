«Велике будівництво» модернізувало єдиний на Донеччині критий 50-метровий басейн

Програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершено реконструкцію басейну «Нептун» у Маріуполі. Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«„Нептун“ — це поки що єдиний критий 50-метровий басейн на вільній території Донеччини. Тепер він повністю відповідає стандартам міжнародної федерації плавання (FINA) та готовий приймати всеукраїнські та міжнародні змагання з п’яти видів спорту: плавання, синхронного плавання, водного поло, стрибків у воду та стрибків на батуті», — написав він.

За словами Кириленка, оновлення басейну коштувало близько 120 млн гривень. Тут змінили розміри чаші басейну та снарядів для стрибків у воду, встановили найсучаснішу систему фільтрації води, замінили внутрішні комунікації, відремонтували внутрішні приміщення та упорядкували прилеглу територію. У басейні також було встановлено ліфти та підйомники для спуску до води, тож займатися тут зможуть і люди з інвалідністю.

«Вірю, що тут буде виховане не одне покоління чемпіонів», — зазначив очільник Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» зводяться та оновлюються 54 об’єкти, зокрема 10 шкіл, 5 дитячих садочків, 2 стадіони, ЦНАП, Міський палац культури «Концертна зала міста Маріуполя», 4 лікарні. 42 об'єкти будуть завершені до кінця року.

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