Президент Володимир Зеленський вважає за доцільне стимулювати економіку шляхом підтримки попиту для звичайних громадян та цільової підтримки бізнесу, що найбільше постраждав від коронавірусу. Про це розповів відповідальний за економічний розвиток в ОП, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю Forbes.uа.

«Ми робитимемо це через стимулювання попиту, а не шляхом прямих дотацій. Наприклад, стимулювати будівництво нового житла через інструмент доступної іпотеки; локалізацію виробництва електрокарів — через доступні кредити, які дозволять більшості сімей купити електрокар локального виробництва; вагонобудування — через стимули для бізнесу для купівлі вагонів. Є пілотна програма „єПідтримка“, яку називають „тисячею президента“. І правильно називають, бо це ідея та ініціатива особисто Зеленського», — наголосив він.

Шурма додав, що «єПідтримка» — це, по суті, змінена програма підтримки бізнесу, в якій влада уникла прямої роздачі грошей підприємствам і робить це через споживача. «Це таргетована підтримка конкретних секторів економіки. Від другої хвилі коронавірусу страждають заклади культури, театри, музеї та спортзали — всі, хто пов'язаний з масовими заходами. Вони й отримують допомогу», — каже Шурма.

За його словами, на фінальній стадії проєкти «Економічний паспорт українця» та «Українська мрія», програма доступних кредитів для купівлі житла, електромобілів, оплати навчання.

«Ми також розробляємо програму „Великої термомодернізації“. Все це проєкти, ініційовані особисто президентом. Ми працюємо над впровадженням та готуємо запуск у найближчі три-чотири місяці. Наша ціль — термомодернізувати кожен будинок. На підконтрольній території України понад 180 тисяч багатоповерхових будинків. Перші 20 тисяч неефективних будинків дадуть найбільший ефект. З них ми й почнемо», — наголосив Шурма.

За його словами, перед урядом сьогодні стоїть завдання вийти на темп до 20 тисяч багатоповерхівок на рік. Загалом програма розрахована на 7−10 років.

«Окрім вирішення основного завдання: скорочення споживання природного газу, здобуття енергетичної незалежності та покращення торговельного балансу, ми хочемо створити додаткові робочі місця, збільшити місцеве виробництво матеріалів на кшталт утеплювачів, електрокотлів, індивідуальних теплових пунктів, оздоблювальних матеріалів, вікон та іншого. Жоден виробник, який може інвестувати у будівництво фабрики чи заводу, не робитиме це заради програми на один рік. Вони мають бачити, що це довгострокова та прогнозована програма. І ми це зробимо, давши зрозуміти, що потрібно збільшити та навчити штат монтажників, наприклад, з 200 до 3000; що потрібно збудувати ще, наприклад, сім заводів», — підсумував Шурма.

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