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Політика

Мультипаспорти дозволять легалізувати у структурах держуправління лобістів та зовнішніх агентів: думка експерта

15:02 15 грудня 2021
два паспорти&nbsp;— України та Німеччини

Коментуючи направлений Володимиром Зеленським у ВР законопроєкт щодо подвійного громадянства, політичний оглядач Ірина Гаврилова вважає, що він може спровокувати новий конфлікт в Україні. Таку думку експертка аргументувала на своїй сторінці в соцмережі.

«Вперше дана концепція була представлена публіці під час його виступу у Стенфордському університеті (США. — Авт.). Але тепер ідея набуває реальних рис. І що найнебезпечніше, є тригером нового конфлікту в суспільстві», — написала Гаврилова.

Адже у разі ухвалення такого документа, за її словами, жителі, наприклад США, ЄС та Канади з-поміж діаспори отримають українські паспорти, і це надасть додаткові важелі впливу на внутрішній порядок денний в Україні зовнішнім силам.

«Тобто „нові українці“ зможуть не лише купувати землю чи підприємства, вони на законних підставах впроваджуватимуться в державні структури», — зазначає експертка.

За її словами, може йтися про легалізацію «варягів», яких раніше впроваджували як консультантів, помічників та експертів.

«Вони якщо й були міністрами, то дуже недовгий час: доводилося або змінювати паспорт, або повертатися до ситої та безпечної рідної гавані в Грузії, Литві, США, Британії. Згадаймо приклади Яресько, Квіташвілії, Меріло», — написала вона.

На її думку, після ухвалення президентського законопроєкту такі персони, наприклад, як Уляна Супрун, отримають офіційний статус для лобіювання інтересів третіх сил під виглядом «реформ», а за умови зовнішньої підтримки зможуть впливати на політичний курс країни.

«Очевидно, що таку ідею Зеленському підказали у США. Переслідуючи свої цілі та інтереси, українському лідеру там запропонували через зближення з представниками діаспор суттєво розширити свою електоральну базу за рахунок «нових» громадян. Ласий шматочок: адже йдеться про 65 мільйонів голосів. Тим більше на тлі падіння довіри громадян України до президента і партії «Слуга народу», — вважає Гаврилова.

За її словами, подібний сценарій вже був успішно застосований у Молдові: спочатку прозахідний кандидат Майя Санду перемогла на виборах президента, а потім отримала парламентську більшість унаслідок масової мобілізації діаспори з ЄС.

Експертка вважає, що команда президента припускається величезної помилки, сподіваючись, що прозахідні діаспори стануть їхніми відданими прихильниками і «сцементують» електорат.

«Переважна більшість українців, які мешкають на Заході, симпатизує партії Порошенка чи „Голосу“. Для них Зеленський — випадкова людина у владі, яка не відповідає образу справжнього прозахідного політика-реформатора, хоч би як Офіс президента намагався довести протилежне», — написала Гаврилова.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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