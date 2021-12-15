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Політика

Голова Полтавської ОДА очолить Харківську область: Кабмін погодив призначення

15:43 15 грудня 2021
синєгубов

Харківщині обрали нового керівника. Після звільнення Айни Тимчук у серпні 2021 року тимчасове виконання обов'язків голови ОДА перейшло до одного із заступників. Тепер Кабмін погодив призначення на високу посаду Олега Синєгубова, який зараз очолює Полтавську облдержадміністрацію.

38-річний Олег Синєгубов за освітою юрист, працював у структурах МВС та у своїй alma mater — Харківському національному університеті внутрішніх справ. Претендував на посаду судді Вищого антикорупційного суду, але конкурсний відбір не пройшов.

2019 року Синєгубов став довіреною особою кандидата в депутати від «Слуги народу», а після виборів 11 листопада 2010 року очолив Полтавську облдержадміністрацію.

Фото adm-pl.gov.ua

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