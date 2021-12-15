Любить швидкість і депутатів ОПЗЖ: УП розкрила подробиці життя Олексія Чернишова

Голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов для пересування по Києву використовує кортеж з сиреною та мигалками. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач показав кортеж міністра і порушення ним Правил дорожнього руху в самому центрі Києва.

«Авто їде з увімкненими проблисковими маяками, застосовує звуковий сигнал. Зупиняє зустрічний потік машин і, всупереч правил, повертає», — фіксують журналісти.

Як виявилось, авто рухалось до офісу впливового депутата від ОПЗЖ на вулиці Володимирський.

«Чернишов — єдиний міністр, автівки якого ми помічаємо біля будівлі, де розташовується офіс мільярдера і народного депутата від партії „Опозиційна платформа — За життя“ Ігоря Абрамовича», — йдеться в сюжеті.

Також повідомляється, що «автомобіль охорони міністра обладнаний проблисковими маяками. Номерних знаків немає в базі поліції. А це означає, що Чернишову з невідомих причин можна використовувати оперативні номерні знаки.

Журналісти пояснюють, що такі знаки мають право використовувати спецслужби для проведення операцій. Чому вони на кортежі міністра — невідомо.

«Ми звернулися до міністра Чернишова з запитанням, на яких підставах його авто супроводу використовує спецзасоби та має оперативні номерні знаки? Чернишов на момент публікації не відповів», — говориться в сюжеті УП.

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