27.06 / 27.28 30.41 / 30.78
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Кримінальна відповідальність для забудовників. Рада ухвалила новий законопроєкт, — Олексій Чернишов

18:27 15 грудня 2021
Олексій Чернишов

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 5877, який передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у будівельній галузі. Документ покликаний створити рівні умови для всіх учасників будівельного ринку. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook.

«У проєкті закону йдеться про вдосконалення положень Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Упевнений, ухвалення цього закону допоможе більш активно залучати міжнародні інвестиції в галузь будівництва. Дякую народним депутатам за підтримку», — написав Чернишов.

Також, Олексій Чернишов відзначив, що законопроєкт передбачає, зокрема:

  • збільшення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;
  • чітке визначення кола суб’єктів, на яких може бути накладено адміністративні стягнення;
  • врегулювання питання самочинного будівництва шляхом тимчасового арешту об’єктів незаконного будівництва;
  • посилення кримінальної відповідальності за самочинне будівництво, в тому числі на територіях пам’яток культурної спадщини.

Зазначимо, наразі інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування розглядають документацію та виїжджають на перевірку об’єктів перед прийняттям їх в експлуатацію у межах трьох днів, хоча раніше цей процес займав до трьох місяців.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що реформа містобудівної галузі базується на трьох основних принципах — децентралізації, цифровізації та відповідальності.

154

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Задворний

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

Лорак

Розріз до талії та декольте до пупка: Ані Лорак «помстилася» нареченій Мурата, здивувавши сміливим концертним вбранням

Кабаєва

Аліна Кабаєва прийшла у прозорій сукні до Івана Урганта й розповіла про найганебнішу помилку у своїй кар'єрі

ФОП

ФОПам на спрощенці хочуть обмежити сфери діяльності: що пропонують нардепи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.