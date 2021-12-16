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Політика

У Борисполі за програмою Зеленського «Велике будівництво» капітально відремонтували центральну вулицю

10:20 16 грудня 2021
Дорога з машинами

У місті Бориспіль Київської області завершили капітальний ремонт центральної дороги по вул. Київський Шлях (від вул. Глібова до вул. В. Момота). Проєкт реалізували у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє Київська ОДА.

Вулиця завжди мала щільний автомобільний трафік, тому дорожники провели розширення проїжджої частини.

«Проведений капітальний ремонт дасть змогу вирішити цю проблему і за рахунок розширення проїжджої частини зменшити навантаження на дорозі. Це був масштабний проєкт вартістю близько 37,5 млн грн», — розповів голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Тут влаштували острівці безпеки та тротуари, встановили нові знаки та розмітку. За словами Володіна, підрядник зміг завершити ремонт раніше встановленого терміну.

Нагадаємо, загалом в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року — зробити 24 тис. км.

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