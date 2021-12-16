Зеленський незаконно скасував позачергові вибори мера Кривого Рогу: експерт про причини такого рішення

Дніпропетровська облпрокуратура нібито за командою з Офісу президента знову відкрила вже розслідовані та закриті за відсутністю складу злочину кримінальні справи щодо подій десятирічної давності проти першого заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода та вимагає 9 млн грн застави. Про це заявив експерт Українського інституту політики Валентин Гайдай, повідомляють «Українські новини».

За його словами, саму справу відновлено 10.12.21, а 15.12.21 Удоду вже вручено повідомлення про «підозру».

«Нездатність виграти вибори мера у рідному місті штовхає Зеленського на неадекватні кроки. Він дав команду не проводити у Кривому Розі позачергові вибори мера, які були заплановані на березень 2022-го. Він розуміє, що будь-який його кандидат програє в один тур. Криворізька команда 2020 року вже виграла один раз у „Слуг народу“ вибори мера. Зараз відкрито кажуть, що центральна влада готова на все, щоб вони не тільки не йшли на вибори, а й не займалися альтернативним розслідуванням смерті міського голови Костянтина Павлова та двох його братів», — прокоментував ситуацію Гайдай.

Експерт зазначає, що протягом усього 2021 року Кривий Ріг «трусили» силовики: «До 100 осіб перевіряючих сидять у виконкомі, йдуть обшуки, маски-шоу», застосовуються інші інструменти тиску. При тому, що весь бюджет міста за три роки — лише 24 млрд грн, силовики роздмухали звіт про нібито «порушення» на фантастичні 27 млрд грн".

Розуміючи, що на таких «матеріалах» неможливо зняти кандидатів від криворізької команди з виборів, за словами Гайдая, команда президента нібито перейшла до звичайного шантажу — силовикам надійшла команда заарештувати та посадити під будь-яким приводом першого заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода, фактично взявши його у політичні заручники.

«Усі ми пам'ятаємо й силові захоплення міськвиконкому, й повторні незаконні вибори мера Кривого Рогу у 2016 році, коли з тріском програв Семен Семенченко, та понад 500 перевірок, які закінчилися нічим. Одним з епізодів цього політичного конфлікту було затримання заступника начальника управління містобудування та архітектури Нетяженка. У в'язниці на Нетяженка було чинено тиск, і він підписав абсурдні свідчення. Буцімто Євген Удод, який жодного разу в житті з ним навіть не розмовляв віч-на-віч, а лише в рамках спільних нарад, погрожував „застосувати до нього пістолет“. Наодинці, без свідків. І доказів немає, як бути не могло, оскільки не було самого факту», — сказав адвокат Євгена Удода Дмитро Манелюк.

За словами адвоката, другий епізод стосується 2011 року та пов'язаний із рішеннями Дніпропетровської обласної ради, прийнятими депутатами на сесії.

«На той момент Удод був головою облради. Рішення облради № 160−8/VI від 12.08.2011 року стосувалося прийому об'єктів нерухомого майна (безгоспні електромережі) на баланс комунального підприємства «Електромережі-Південне». У зв'язку з тим, що це майно у 2013 році КП «Електромережі-Південне» (без будь-якої участі облради) було продано за 9,7 мільйона гривень (сума збитків на думку прокурорів 357 723 грн) ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго», прокуратура вбачає у рішенні облради «злочинний умисел…» — наголосив Манелюк.

Гайдай порівняв дії Банкової та підконтрольних їй силовиків із колумбійською наркомафією.

«Якщо це вийде у Кривому Розі, аналогічні прецеденти можуть розпочатись і в інших містах», — вважає Валентин Гайдай.

На думку експерта, проблемою для Банкової є й те, що криворіжці впевнені, що їхнього мера Костянтина Павлова вбили.

«І саме криворізька команда, проводячи альтернативне розслідування, не дає центральній владі маніпулювати фактами та грубо змонтованим відео про нібито самогубство, яке „злили“ в соцмережі силовики. Після смерті другого брата мера, вдова Костянтина Павлова — Олена зробила відеозвернення», — зазначив Гайдай і додав, що такі дії влади б'ють по рейтингу Зеленського, розчарування яким зростає як усередині країни, так і на міжнародній арені.

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