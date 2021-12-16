Аваков назвав сигналом тривоги для всіх бюджет МВС України-2022

Держбюджет-2022 необхідно негайно скоригувати в частині збільшення зарплат службовцям відомств, що входять до системи МВС, інакше наступного року буде масовий кадровий відтік. Про це ексголова МВС України Арсен Аваков написав у своєму телеграм-каналі.

«Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Держприкордонслужба, Держміграційна служба — п'ять центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), які перебувають у координації міністра внутрішніх справ України. П'ять „китів“, на яких тримається внутрішня безпека країни, спокій громадян, боротьба зі злочинністю та допомога у разі біди чи стихійного лиха. Якщо держава хоче забезпечити своїм громадянам якісний безпековий сервіс, вона зобов'язана створити гідні умови для служби — надати техніку, технології, матеріальне забезпечення», — написав Аваков.

Також, за його словами, насамперед необхідно гарантувати людям, які несуть службу, достатні соціальні гарантії, повагу та мотивацію.

«Потрібно негайно скоригувати бюджет країни в частині, як мінімум, підвищення заробітної плати рядовим і офіцерам», — сказав він.

Арсен Аваков підкреслив, що це є завданням голови МВС, який має представляти та захищати бюджет свого відомства.

«Або не захищає. Або йому не дозволяють захищати. І тоді, згідно з новим Державним бюджетом України, держслужбовець без погонів та в теплому кабінеті отримуватиме в середньому на 2000 гривень більше, ніж рятувальник, поліцейський, нацгвардієць та прикордонник, який служить Україні без вихідних та свят, ризикує життям, несе службу в зоні ООС… Це вкрай тривожна тенденція. Це безумовне нерозуміння базових процесів несення служби у МВС. Така політика неминуче призведе до масового відтоку людей з правоохоронної системи. Причому підуть найкращі, ті фахівці, які без особливих зусиль знайдуть собі місце у приватному секторі з куди як кращими зарплатами», — заявив ексміністр.

За його словами, історія багато разів підтверджувала, що суспільство, яке не поважає своєї армії, приречене на те, щоб годувати чужу.

«Щодо нинішньої політики її можна перефразувати так: якщо держава не хоче утримувати поліцію і бути готовою до стримування надзвичайних ситуацій, правила на вулиці встановлюватиме кримінал та стихія», — попередив Аваков, звертаючись до парламенту та міністерства.

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