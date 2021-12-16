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Політика

«Європейська Солідарність» заявила про політичний тиск та тотальне стеження правоохоронців

15:56 16 грудня 2021
Володимир Прокопів

Київська міська рада викликає на наступне пленарне засідання керівника Управління стратегічних розслідувань ДСР міста Києва Костянтина Кругляка та керівника Національної поліції Києва Івана Виговського, щоб вони пояснили, на підставі чого представники правоохоронних органів здійснюють незаконне спостереження за депутатами опозиційної партії «Європейська Солідарність». Про це йдеться на офіційній сторінці політсили в мережі.

Керівник фракції «Європейська Солідарність» у Київраді Володимир Прокопів на сесії Київради повідомив, що «останнім часом „Європейська Солідарність“ фіксує тотальне стеження за членами нашої фракції».

«Так, на початку цього року депутат від ЄС Віктор Кононенко зафіксував візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на своє життя. Минулого тижня стеження за собою зафіксував ще один депутат від „Європейської Солідарності“, заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов», — заявив Володимир Прокопів.

За його словами, дві особи, які прийшли до будинку, де мешкає Костянтин Усов разом з дружиною та двома дітьми, намагалися визначити точну адресу депутата.

«Один з них продемонстрував посвідчення співробітника Відділу по боротьбі з екстремістськими та радикальними організованими злочинними угрупованнями Департаменту стратегічних розслідувань на ім’я Ярослава Цяпко», — повідомив депутат та додав, що через добу під будинком Усова відбувся мітинг тітушок з так званої «маршруточної мафії» — з гучномовцями, музикою, фаєрами та наклепницькими плакатами.

«Європейська Солідарність» вважає подібні речі, де поліція виконує роль не тільки виконавців, але й безпосередніх організаторів та наводчиків акцій проти депутатів Київської міської ради, виключним політичним тиском", — наголосив заступник голови КМДА.

Володимир Прокопів додав, що на підтвердження цих слів у наявності депутатів є відео та фото людей, які здійснюють незаконні дії щодо депутатів фракції.

«Ми знаємо біографії цих людей та готові надати інформацію про них депутатам Київради для ознайомлення», — запевнив голова фракції ЄС у Київраді.

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