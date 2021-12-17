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Політика

«Велике будівництво» на Хмельниччині відновило трасу Н-03 до сусідніх областей

10:58 17 грудня 2021
дорога у Хмельницькій області

Цього року програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на трасі Н-03 у Хмельницькій області разом із відновленням дорожньої конструкції здійснено ремонт штучних споруд. Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОДА.

В ОДА зазначили, що у 2020 році було відремонтовано близько 60 км автодороги Н-03 Житомир — Чернівці в напрямку від Хмельницького до Кам’янця-Подільського. Цьогоріч роботи здійснювалися на ділянках від Хмельницького до межі з Житомирською областю та від Кам’янця-Подільського до межі з Чернівецькою областю.

На км 164+917 траси пройшла реконструкція мосту через ріку Бужок. На ділянці км 163+329 — км 170+449, між селами Заруддя та Пашківці, здійснено бетонне укріплення відкосів труб та русла ріки Гулянка.

Паралельно проводиться монтаж зовнішнього освітлення на перехресті на ділянці км 146+064 — км 150+732 між Воронківцями та Верхняками.

«Важливість маршруту для регіону полягає у тому, що він є основною дорожньою артерією між Хмельницькою та Житомирською областями на північному заході та Хмельницькою і Чернівецькою областями на півдні. Автодорога веде до відомих історичних пам’яток — Старокостянтинівської та Кам’янець-Подільської фортець», — розповіли в ОДА.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» вже збудовано та відновлено 13 тисяч кілометрів доріг. За наступні два роки програмою будуть охоплені ще 15 тисяч кілометрів доріг.

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