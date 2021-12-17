27.10 / 27.29 30.56 / 30.92
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Україна збирається ухвалити нові правила ввезення харчової продукції для європейських компаній

14:37 17 грудня 2021
Україна збирається ухвалити нові правила ввезення харчової продукції для європейських компаній

Міністерство економіки готує нові правила ввезення харчової продукції з ЄС для європейських експортерів. Їх планують зробити дзеркальними до правил, що діють для українських компаній на європейському ринку, пише AgroPolit.

Журналісти проаналізували проєкт наказу «Про затвердження Порядку визнання еквівалентності системи державного контролю країни-експортера», який оприлюднило міністерство.

«Раніше Україна в односторонньому порядку визнала дію всіх внутрішніх дозволів ЄС без аудиту, як це передбачено Угодою про асоціацію… Наразі ж Міністерство економіки збирається виправити цю помилку та пропонує… запровадити порядок надання дозволу на імпорт харчової продукції за результатами аудиту з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ДПСС)», — йдеться в публікації.

Після затвердження цього наказу європейським компаніям доведеться проходити повну процедуру отримання дозволів для того, щоб ввозити свою продукцію в Україну. Процедура передбачає подання країною-експортером запиту до ДПСС, який містить інформацію щодо продукції, обсягу імпорту, гарантій безпечності для здоров’я тощо. Далі ДПСС запрошує в компетентних органах країни-експортера інформацію щодо ветеринарно-санітарного статусу, оцінки ризиків, пов’язаних із ввезенням продукції.

Видання нагадує, що «наразі лише 387 підприємств з України мають право експортувати до ЄС харчову продукцію тваринного походження. Усі вони пройшли ретельну оцінку. Натомість до України імпорт здійснює в рази більше компаній».

Лише з Польщі до України зараз можуть імпортувати продукцію 6 140 підприємств, при тому держава блокує українських автоперевізників, які постачають товари у Польщу та інші країни ЄС. У 2021 році Польща не надала жодного додаткового дозволу, а наявні дозволи були вичерпані вже у жовтні.

Нагадаємо, ЗМІ також повідомляли про критичну ситуацію на польському кордоні. Уряд Республіки запровадив нові правила в’їзду через COVID-19, не попередивши українських водіїв. Лише у КПП «Ягодин» черга з вантажівок розтягнулась на 17 км.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Григорій Решетник

Решетник натякнув на «Холостячку-3»: фоловери назвали кандидатку

Салат Шуба

Такого оселедця під шубою ви ще не бачили: робимо добре відомий салат по-новому

торт

Новорічний торт без випічки: простий рецепт смачного десерту

Андрій Задворний

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.