Україна збирається ухвалити нові правила ввезення харчової продукції для європейських компаній

Міністерство економіки готує нові правила ввезення харчової продукції з ЄС для європейських експортерів. Їх планують зробити дзеркальними до правил, що діють для українських компаній на європейському ринку, пише AgroPolit.

Журналісти проаналізували проєкт наказу «Про затвердження Порядку визнання еквівалентності системи державного контролю країни-експортера», який оприлюднило міністерство.

«Раніше Україна в односторонньому порядку визнала дію всіх внутрішніх дозволів ЄС без аудиту, як це передбачено Угодою про асоціацію… Наразі ж Міністерство економіки збирається виправити цю помилку та пропонує… запровадити порядок надання дозволу на імпорт харчової продукції за результатами аудиту з боку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ДПСС)», — йдеться в публікації.

Після затвердження цього наказу європейським компаніям доведеться проходити повну процедуру отримання дозволів для того, щоб ввозити свою продукцію в Україну. Процедура передбачає подання країною-експортером запиту до ДПСС, який містить інформацію щодо продукції, обсягу імпорту, гарантій безпечності для здоров’я тощо. Далі ДПСС запрошує в компетентних органах країни-експортера інформацію щодо ветеринарно-санітарного статусу, оцінки ризиків, пов’язаних із ввезенням продукції.

Видання нагадує, що «наразі лише 387 підприємств з України мають право експортувати до ЄС харчову продукцію тваринного походження. Усі вони пройшли ретельну оцінку. Натомість до України імпорт здійснює в рази більше компаній».

Лише з Польщі до України зараз можуть імпортувати продукцію 6 140 підприємств, при тому держава блокує українських автоперевізників, які постачають товари у Польщу та інші країни ЄС. У 2021 році Польща не надала жодного додаткового дозволу, а наявні дозволи були вичерпані вже у жовтні.

Нагадаємо, ЗМІ також повідомляли про критичну ситуацію на польському кордоні. Уряд Республіки запровадив нові правила в’їзду через COVID-19, не попередивши українських водіїв. Лише у КПП «Ягодин» черга з вантажівок розтягнулась на 17 км.

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