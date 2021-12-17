Суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту

Глава політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук залишиться під домашнім арештом.

Київський апеляційний суд на своєму засіданні 17 грудня не задовольнив скаргу його адвокатів та відмовився відпустити народного депутата з-під домашнього арешту у справі про держзраду, передає «Суспільне».



Предметом сьогоднішнього судового розгляду були апеляції, подані на рішення Печерського суду від 12 жовтня.

Апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури залишені без задоволення

12 жовтня суд призначив Медведчуку цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО із можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень.

Попереднє засідання планувалося провести 6 грудня, але Медведчук не прийшов до суду. Сторона захисту запевнила, що політик не отримав повістки до суду, до того ж нещодавно перехворів на COVID-19.



Нагадаємо, нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що Віктор Медведчук не задекларував майно на 73 мільйони гривень, серед якого, зокрема, земельні ділянки, автомобілі та будинок у Києві.

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