27.10 / 27.29 30.56 / 30.92
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту

15:45 17 грудня 2021
Медведчук

Глава політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук залишиться під домашнім арештом.

Київський апеляційний суд на своєму засіданні 17 грудня не задовольнив скаргу його адвокатів та відмовився відпустити народного депутата з-під домашнього арешту у справі про держзраду, передає «Суспільне».

Предметом сьогоднішнього судового розгляду були апеляції, подані на рішення Печерського суду від 12 жовтня.
Апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури залишені без задоволення

12 жовтня суд призначив Медведчуку цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО із можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень.

Попереднє засідання планувалося провести 6 грудня, але Медведчук не прийшов до суду. Сторона захисту запевнила, що політик не отримав повістки до суду, до того ж нещодавно перехворів на COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що Віктор Медведчук не задекларував майно на 73 мільйони гривень, серед якого, зокрема, земельні ділянки, автомобілі та будинок у Києві.

119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Григорій Решетник

Решетник натякнув на «Холостячку-3»: фоловери назвали кандидатку

Салат Шуба

Такого оселедця під шубою ви ще не бачили: робимо добре відомий салат по-новому

торт

Новорічний торт без випічки: простий рецепт смачного десерту

Андрій Задворний

Новий поворот: переможця «Холостячки», який покинув Злату Огневич, підозрюють у нетрадиційній орієнтації

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.