Санкції РНБО проти українських громадян порушують щонайменше 5 статей Конституції України, а збитки для бюджету від виплати компенсацій після їх оскарження можуть становити близько 744 млн гривень. Про це пише політичний експерт Дмитро Джангіров у себе в Facebook.

«Окрім очевидності незаконності будь-яких несудових „звинувачень“ і „вироків“, можна послатися на оцінки низки авторитетних учених-правознавців та практикуючих юристів. Але, навіть не будучи юристом, я нарахував щонайменше 5 кричущих порушень Конституції, які випливають із „літери“ Основного Закону», — написав Джангіров.

Першим пунктом він назвав те, що санкції до українських громадян можна застосовувати лише у випадку, якщо щодо них вже є вирок суду з терористичної діяльності. В даному випадку, на його думку, влада прямо порушує частину другу статті 19 Конституції України, «креативно» розширюючи перелік підсанкційних осіб.

Далі Джангіров розповів порушення другої частини статті 61 Конституції України: «Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер… Проте, попри це, преЗЕдент видає укази щодо санкцій, у яких невідомі дії невідомих осіб трансформуються у провину, відповідальність та обмеження прав і свобод українських громадян (у формі примусових заходів). Нагадаю, жодних конкретних, доведених у суді фактів про участь у терористичній діяльності фігурантів списків санкцій немає».

Він також вказує на порушення частини третьої статті 106 Конституції України, яка закріплює єдиний підхід до видання указів Президента України. Вона зобов'язує гаранта Конституції з'ясовувати наявність передбачених законодавством підстав підписання цих указів. Проте, на думку Джангірова, таких підстав немає.

Порушена, як пише експерт й стаття 32 Конституції України, яка проголошує право людини на невтручання у її особисте життя і яка порушується шляхом незаконної публікації у санкційних указах персональної та конфіденційної інформації про громадян (адреси, паспортні дані, дані про час та місце народження тощо). За словами Джангірова, схожа ситуація і зі статтею 55 Конституції України, яка гарантує право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб.

«У даному випадку, укази ПреЗЕдента, якими вводяться в дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій, за своєю правовою природою є остаточними рішеннями у процедурі застосування санкцій. І через це особа, яка потрапила під санкції, позбавлена можливості оскаржити рішення РНБО, що знову ж таки — антиконституційно», — пише Джангіров. На його думку через неконституційність санкцій щодо українських громадян, Україну зобов'яжуть виплачувати компенсації постраждалим від незаконних санкцій, які можуть становити більш 700 млн гривень.

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