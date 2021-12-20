Міністерство інфраструктури України та Міністерство оборони Королівства Данії підписали Меморандум про співпрацю щодо розвитку та посилення морського потенціалу України. Він, зокрема, передбачає проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами. Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва — це й доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, та найголовніше — наявні суднобудівні потужності. Майбутні українсько-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання», — розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року. Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників.

На доручення президента України Володимира Зеленського Міністерство економіки спільно з Міністерством інфраструктури розпочинає програму відновлення українського судно- та машинобудування. Йдеться про будівництво в найближчі 5 років морських та річкових суден, вагонів, літаків.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що ініційована ним програма «Велике будівництво» передбачає у тому числі розвиток водного сполучення в Україні. Зокрема, нещодавно був ухвалений закон про концесію і підписано концесійні угоди щодо портів Ольвія та Херсон.

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