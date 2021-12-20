Кадрові перестановки у головному офісі податкової: ЗМІ розповіли про кандидатів

Після зміни топ-менеджменту Державної податкової служби найближчим часом очікуються кадрові перестановки також серед керівників ключових регіональних управлінь та департаментів у головному офісі відомства, пише видання «РБК-Україна».

За даними видання, практично всіх нових заступників в. о. голови Михайла Титарчука, як і самого голову ДПС, пов'язують із керівником Комітету ВР з питань податкової та фінансової політики Данилом Гетманцевим, який займається реформуванням відомства.

«Одним з ключових кадрових радників голови податкового комітету є Ігор Бондаренко — колишній голова ГУ Міндоходів у Києві. Його називали людиною, яка обслуговувала інтереси Сергія Курченка. Після Революції гідності, на момент якої він очолював Голосіївську податкову, на посаду голови ГУ Міндоходів у столиці Бондаренка пролобіював тодішній керівник ГФС Ігор Білоус», — пише «РБК-Україна», нагадуючи, що кар'єрне зростання Білоуса в податкових органах може бути пов'язане з дружбою його батька з Азаровим, тривалий час він був його заступником на посаді голови ДПАУ.

За словами джерел «РКБ-Україна», саме Бондаренко запропонував Гетманцеву цілу низку одіозних кандидатур, які мають обійняти ключові посади в апараті ДПС. У зв'язку з цим у статті видання згадується кандидата заступника начальника ГУ — начальника управління планових та позапланових перевірок фізосіб ГУ ДПС у Київській області Сергія Красиленка.

«Ми поміняємо тих акцизників, які саботуватимуть боротьбу так, як це робили два з половиною роки», — анонсував голова податкового комітету Гетманцева у згаданому вище інтерв'ю. Про Красиленка майже нічого невідомо, основний його досвід — це робота у ДПС та МВС на посадах, не пов'язаних з підакцизними товарами.

Ще два призначення планується провести в управліннях ДПС у Києві та Київській області. На ці позиції від Гетманцева претендують, відповідно, Катерина Чабан (Підзигун) та Катерина Риженкова. Про Чабан відомо, що ще з часів Януковича вона керувала податковою інспекцією в Печерському районі, потім, після революції, перейшла на аналогічну посаду у скромніший Дніпровський район. Потім була начальницею управління правового забезпечення ГУ ДПС у Київській області. У серпні 2021 року вона подала декларацію після звільнення з посади начальника відділу правового забезпечення ГУ Держспоживслужби у Київській області.

Ще один кандидат — Катерина Риженкова, яка сьогодні працює начальницею управління трансфертного ціноутворення ДПС України, до цього була в. о. першого заступника начальника Офісу великих платників податків ДПС, ще раніше — заступницею начальника ДПС Житомирської області, працювала у місцевих податкових Києва починаючи з 2009 року.

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