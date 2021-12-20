Партія Порошенка вийшла на перше місце у рейтингу, — соцопитування

Якби вибори до ВР відбулися наступної неділі, за партію «Європейська Солідарність» готові проголосувати 12,3% від усіх опитаних. Про це йдеться у соціологічному опитуванні SOCIS.

Партія «Слуга народу» опустилася на друге місце, її готові підтримати 12,1% від усіх опитаних.

Інші партії, за даними SOCIS, мають такі результати: «Батьківщина» — 8,3% від усіх опитаних, ОПЗЖ — 7,8%, «Розумна політика» — 5,5%. Решта партій мають нижчі показники.

Як відомо, лідерство партії «Європейська Солідарність» у двох опитуваннях, в листопаді та у грудні, також фіксував Київський міжнародний інститут соціології.

За даними опитування, яке було проведене 3−11 грудня, за «ЄС» готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію «Слуга народу» готові віддати голоси 12,8% від усіх.

Як свідчать дані КМІС, підтримка партії Порошенка за рік зросла на 1,8%.

Опитування проводилось 11−16 грудня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2 тис. респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Статистична похибка +/- 2,4%.

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