27.14 / 27.33 30.48 / 30.84
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Партія Порошенка вийшла на перше місце у рейтингу, — соцопитування

15:19 20 грудня 2021
соцопитування

Якби вибори до ВР відбулися наступної неділі, за партію «Європейська Солідарність» готові проголосувати 12,3% від усіх опитаних. Про це йдеться у соціологічному опитуванні SOCIS.

Партія «Слуга народу» опустилася на друге місце, її готові підтримати 12,1% від усіх опитаних.
Інші партії, за даними SOCIS, мають такі результати: «Батьківщина» — 8,3% від усіх опитаних, ОПЗЖ — 7,8%, «Розумна політика» — 5,5%. Решта партій мають нижчі показники.

Як відомо, лідерство партії «Європейська Солідарність» у двох опитуваннях, в листопаді та у грудні, також фіксував Київський міжнародний інститут соціології.

За даними опитування, яке було проведене 3−11 грудня, за «ЄС» готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію «Слуга народу» готові віддати голоси 12,8% від усіх.

Як свідчать дані КМІС, підтримка партії Порошенка за рік зросла на 1,8%.

Опитування проводилось 11−16 грудня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2 тис. респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Статистична похибка +/- 2,4%.

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Злата і Максим

«Зателефонувала йому перша»: Злата Огнєвич відверто розповідала про стосунки з Максом Тарапатою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.