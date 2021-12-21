«Чому у 2014 році зупинили процес реєстрації вас кандидатом у президенти?»: Гордон поставив 70 запитань Зеленському
Український журналіст Дмитро Гордон у блозі на сайті, засновником якого він є, опублікував 70 гострих запитань президенту Володимиру Зеленському.
«Близько місяця тому я вперше перед широкою аудиторією заявив, що повністю розчарувався у президенті Зеленському, за якого наполегливо агітував у 2019 році, і більше не пов'язую з ним надії на реформування України. Сьогодні я вирішив публічно поставити Зеленському питання, які накопичилися за роки його президентства, та висловити свої претензії до нього», — написав Дмитро Гордон.
Зокрема, журналіст серед іншого поцікавився у президента України, чому він не прокоментував виступ у липні цього року у Вільнюсі держсекретаря США Ентоні Блінкена, який сказав про те, що щороку з українського бюджету викрадають $ 40 млрд.
Також Гордон поцікавився, хто відповідатиме за можливий блекаут в Україні? Аргументуючи це питання, журналіст нагадав заяву колишнього глави президентського офісу Андрія Богдана про те, що «замість того, щоб навесні та влітку закупити для України дешеве вугілля та газ, державні гроші було витрачено на «Велике будiвництво».
Гордон попросив Зеленського прокоментувати інформацію про те, що нині покійний юрист Сергій Нижній готував та подав від його імені пакет документів для реєстрації кандидатом у президенти ще у 2014 році. «Чому ви тоді зупинили процес перед внесенням застави?», — написав Гордон.
Журналіст також повторив питання, які у 2019 році кандидат у президенти Зеленський під час дебатів на Олімпійському стадіоні у Києві поставив своєму супернику Петру Порошенку. На думку Гордона, відповіді на ці питання так і не дав чинний глава держави.
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