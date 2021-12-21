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Політика

Опитування: «Велике будівництво» Зеленського стало найкращою ініціативою 2021 року

12:44 21 грудня 2021
Велике будівництво

Ремонт і будівництво доріг, мостів та іншої інфраструктури став найуспішнішою ініціативою влади за 2021 рік. Такі результати показало дослідження, проведене Українським інститутом майбутнього.

Під час опитування, в якому взяли участь 2 400 респондентів, вони згадали події року, які найбільше запам’яталися.

На першому місці опинилася пандемія коронавірусу, яку назвали 24% опитаних. На другому місці — будівництво та ремонт доріг і мостів за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» — 8%. Також у першій п’ятірці — вакцинація від коронавірусу (7%), війна на Донбасі (6%) та святкування 30-річчя Незалежності України (4%).

В питанні про найбільші досягнення української влади у 2021 році «Велике будівництво» доріг зайняло першу сходинку — 40%.

На другому місці — вакцинація (12%). Серед найбільших досягнень респонденти також вказали розвиток цифрових послуг держави, зокрема додаток «Дія» (6%), зміцнення обороноздатності країни (4%) і реконструкцію інфраструктурних об’єктів (4%).

«Молодь до 24 років майже вдвічі більше (56%) називає досягненням влади за 2021 рік будівництво доріг, аніж люди старшого віку (30%), а також втричі частіше згадує про розвиток цифрових послуг, як-то додаток „Дія“ (13%), у порівнянні з людьми від 55 років (4%)», — йдеться у звіті.

Також автори дослідження зазначають, що молодь є найбільшим прихильником президента Володимира Зеленського. В цій категорії 44% респондентів сказали, що він зробив найбільше для країни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що програма «Велике будівництво» охопила й розвиток авіаперевезень. В 16 регіональних аеропортах почалася реконструкція, також планують збудувати новий аеропорт на Закарпатті та ще два — на сході країни. А 2022 року має відбутися перший рейс української національної авіакомпанії.

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