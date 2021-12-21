Стагнація замість розвитку: нове керівництво Шаховської ОТГ руйнує багату громаду на Донеччині

Одна з найбагатших громад на Донеччині — Шаховська ОТГ, яка з початку децентралізації активно розвивалася, сьогодні стагнує, а реалізація всіх важливих для мешканців проєктів призупинена. Всьому виною зміна влади. За підсумками останніх місцевих виборів головою Шаховської сільради стала кандидат від ОПЗЖ Валентина Середа, після чого життя громади кардинально змінилося на гірший бік. Про це йдеться у розслідуванні, яке опублікував Громадський патруль Донеччини.

Родючі землі, а також поклади цінних порід глини приносять суттєві доходи до бюджету Шаховської громади, яка є лідером у Донецькій області за низкою показників.

Зокрема, доходи загального фонду бюджету на одного жителя становлять 5 тис. грн; витрати на одного мешканця — 3,5 тис. грн; витрати на середню освіту одного учня — 15,5 тис. грн.

«Однак у 2021 році ситуація кардинально змінилася. Були заморожені навіть ті об'єкти, за якими вже готова проєктно-розрахункова документація, а їхнє фінансування закладено до бюджету цього року», — зазначають журналісти.

Зокрема, йдеться про такі проєкти:

• капремонт дитсадка, будівництво котельної та очисної станції у селі Шахове;

• капремонт фельдшерсько-акушерського пункту у селі Кучерів Яр;

• будівництво водопроводу у низці сіл;

• ремонт дороги у низці сіл.

При цьому, як стверджується у розслідуванні, гроші у бюджеті громади є.

«Ще з 2020 року на рахунках залишилося 20 млн бюджетних коштів. Проте, як йдеться у розслідуванні, всю інформацію про виконання бюджету громади та фінанси голова Шаховської сільради Валентина Середа нібито приховує», — наголошується у розслідуванні.

У своїй бездіяльності щодо вирішення проблем громади Валентина Середа звинувачує місцевих депутатів, які нібито «не дають працювати».

«Водночас цього року Шаховська ОТГ за 2,5 млн грн купила автобус, який розвозитиме мешканців територією громади. Згідно з договором, він мав бути доставлений ще до 1 вересня, проте його немає досі», — пише Громадський патруль Донеччини, зазначаючи, що висока вартість автобуса викликає багато запитань і може бути спробою виведення з бюджету близько мільйона грн.

«Ще одна покупка — пікап за 700 тис. грн від того ж постачальника, який ніяк не доставить автобус», — наголошується в розслідуванні.

Сама Валентина Середа, судячи з декларації, — забезпечена людина. Вона разом із чоловіком володіє позашляховиком Toyota LAND CRUISER, кафе у селі Шахове та 10 земельними ділянками на території Шаховської сільради.

За даними журналістів, її чоловік Юрій Середа є фігурантом кримінальної справи. Його підозрюють у незаконному оформленні ділянок померлих жителів району загальною площею 27 га під час його перебування головою Добропільської РДА у 2012 році. Справа досі розглядається у судах.

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