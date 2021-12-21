Зеленський прокоментував підозру Порошенку у держзраді (відео)

Президент Володимир Зеленський упевнений, що підписання підозри у державній зраді для Петра Порошенка ніяк не вплине на ситуацію в Україні. Про це голова держави заявив у коментарі НВ.

«Я про це не думаю. Це — для правоохоронних органів. Я не думаю, що це впливатиме на ситуацію в країні», — заявив Зеленський.

Не називаючи прізвище п'ятого президента, Зеленський висловив упевненість, що «розгойдати» ситуацію в країні можуть хіба що фінансові групи.

«На ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп. Ми розуміємо. Вони звозять людей. Ми це бачимо. Це ж відкрита інформація. Це ж не брехня. Звозять людей з різних областей… Але зараз вони вже стільки не заробляють… І стільки не виділяють фінансів, як це було. Це те, що я бачу».

Голова держави впевнений: якщо розслідування проти Віктора Медведчука не викликало особливого інтересу у суспільстві, то й зараз не варто розраховувати на резонанс. «Ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали… У цих питаннях із вугіллям, з торгівлею із сепаратистами нехай розбираються суд, правоохоронні органи», — запропонував Зеленський.

На думку президента, суспільство не стане на бік фігурантів розслідування: «У 2014 році суспільство не їх підтримувало. Суспільство підтримувало себе, державу, державність, свій прапор, свій гімн… Держава наша не сліпа і починає крок за кроком розбиратися».

Нагадаємо, підозра Петра Порошенка була підписана, але з врученням та оголошенням виникли труднощі, оскільки п'ятий президент перебуває не в Україні. Порошенко пообіцяв повернутися до країни наступного місяця.

Розслідування, про яке йдеться, стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ із окупованого Донбасу у 2014−2015 роках. Політоглядачі вважають, що якщо у справі не буде безперечних доказів, то на Заході можуть сприйняти те, що відбувається в Україні, як політичні репресії.

Фото president.gov.ua

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