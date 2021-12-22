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Політика

«Велике будівництво»: у Томаківці на Дніпропетровщині будують сучасний стадіон біля оновленого ліцею

9:37 22 грудня 2021
У Томаківці на Дніпропетровщині будують сучасний стадіон біля оновленого ліцею

У Томаківці Дніпропетровської області, де нещодавно за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» після реконструкції відкрили опорний ліцей, стартували роботи з облаштування сучасного стадіону. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

«Модернізовану освітню інфраструктуру доповнюємо сучасними спортивними локаціями. На Дніпропетровщині оновлюємо стадіони опорних шкіл. Такі об'єкти вже облаштували, зокрема, в Апостоловому, Карпівці, Покровському, Перещепиному. Наразі триває реконструкція у Томаківці», — розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Раніше у 525 учнів опорного ліцею Томаківської громади, що включає 35 населених пунктів із населенням близько 15 тисяч жителів, стадіону як такого не було. Діти змушені були грати у футбол і займатися спортом на пустирі із саморобними воротами та декількома вкопаними автомобільними покришками.

Новий стадіон включатиме ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, мініфутбольне поле зі штучним газоном, бігову доріжку та яму для стрибків у довжину. Тут також установлять вуличні тренажери.


Підрядник вже облаштував дренажну систему та встановив 10 опор LED-освітлення. Наразі ведеться монтаж огорожі мініфутбольного поля та підготовка основи під спортивні майданчики. Водночас тротуари викладаються плиткою.

Під час будівництва стадіону буде також озеленено прилеглу територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця 2022 року за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» у кожній громаді планується обладнати сучасні парки відпочинку з локаціями для занять спортом.

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