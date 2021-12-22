У ЗМІ назвали розцінки на «послуги» у центральному та регіональних офісах ГМС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін спільно з головою Державної міграційної служби Наталією Науменко можуть курирувати схему «допомоги» іноземним громадянам із багатомільйонними доходами. Про це пише видання «Коментарі». Як стверджує автор, джерела в ГМС передали редакції розцінки на послуги служби для різних ситуацій, в які потрапляють іноземці в Україні, з розбивкою по регіонах.

Не виключено, що частина коштів, отриманих від таких «схем», надходить до МВС, йдеться у матеріалі.

За даними видання, Наталія Науменко ще до призначення на посаду голови ГМС, але працюючи у структурі відомства останні 10 років, нібито причетна до схеми набуття статусу біженця особами з кримінальною історією та багатими нелегальними мігрантами з Афганістану, Сирії та інших країн. У матеріалі також йдеться про те, що Науменко порозумілася з Єніним ще під час перебування його роботи заступником глави МЗС.

«Однією з умов роботи на посаді в ГМС, як стверджують наші співрозмовники, було надання Науменко гарантій регулярного фінансування керівництва МВС від схем у її відомстві… Отримані редакцією у розпорядження розцінки на „послуги“ ГМС у принципі демонструють, що таке цілком реально за належної організації роботи», — пишуть «Коментарі».

Видання наводить цілу низку розцінок на послуги ГМС у Києві та регіонах. Наприклад, продовження терміну перебування іноземця на території України може коштувати від $ 1 до $ 2 тис., оформлення дозволу на тимчасове проживання — від $ 800 до $ 2 тис., дозвіл на імміграцію до нашої країни — $ 500 — 1,5 тис. Тим, хто приїхав в Україну на постійне місце проживання, можуть оформити посвідчення за суму від $ 3 тис.

За даними видання, офіційний дозвіл на працевлаштування іноземців (як правило, це топменеджери, яких запрошують великі корпорації або філії міжнародних компаній) може коштувати від $ 900 до $ 15 тис. Набуття статусу біженця та отримання українського громадянства «потягне» на суму від $ 3 до $ 5 тис., сказано у матеріалі.

Отримання податкового номера в Україні може коштувати іноземцю $ 50−100. Як пишуть «Коментарі», у регіонах ціни на порядок нижчі, але при цьому також відрізняються. Наприклад, найдешевшою для отримання посвідчення на тимчасове місце проживання є Івано-Франківська область, а оформити іноземця на роботу найдешевше у Львові, йдеться у матеріалі.

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