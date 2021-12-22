Скандал з мером Полтави: Мамай вирішив порозумітися

У Полтаві порушили питання про відставку мера міста Олександра Мамая, який потрапив до бази «Миротворця» після своїх слів про війну на Донбасі, де «брат іде на брата».

Як повідомляє «Полтавщина», під час засідання у Мамая поцікавилися його висловлювання про «братовбивчу війну», запитавши: «Де брати?»

«Було і було», — відповів міський голова Полтави і згадав своїх брата і сестру, які живуть у Санкт-Петербурзі, а також сина Сергія Капліна, який живе у Москві, і який «через чотири роки буде призваний до російської армії».

«В інтерв'ю міський голова сказав: „Полтава — це російське місто, ми готові зустрічати вас, переходьте“. Ви це почули чи ні? Я це почув так: „Полтава — це російське місто, місто російської слави“. На першому телеканалі Росії говорять про це так: „Ідіть сюди, заходьте, ми на вас тут чекаємо“. Оце головне… Головне — це посил. Для Путіна це важливо і для російського суспільства. Ось у чому проблема», — цитує видання слова одного з учасників дискусії.

Так чи інакше, однак за відставку мера Полтава голосів не знайшлося — «за» проголосували 23 депутати за необхідних 29-ти.

Нагадаємо, що у 2018 році депутати Полтавської міськради одноголосно призупинили повноваження мера, а у 2019 році суд відмовив Мамаю у поновленні на посаді. У 2020 році його знову було обрано міським головою.

Фото Олександра Мамая із соціальних мереж

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